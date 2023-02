Lật tẩy mánh lới cờ bạc bịp qua trò chơi chiếc nón kỳ diệu

Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vừa phát hiện nhóm có hành vi lừa đảo du khách bằng việc tổ chức trò chơi vòng quay chiếc nón kỳ diệu, úp chậu trúng thưởng...

Thiếu tá Hoàng Trọng Lịch, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên, Công an huyện Tam Đảo đã phát hiện và xử lý 3 người có hành vi lừa đảo du khách bằng việc tổ chức trò chơi may mắn có thưởng như: Vòng quay chiếc nón kỳ diệu, úp chậu trúng thưởng.

Đây thực chất là hoạt động đánh bạc trá hình, núp bóng hình thức vui chơi có thưởng. Nhóm này bố trí đồng bọn giả là người chơi liên tục trúng phần thưởng trị giá hàng triệu đồng khiến nhiều du khách muốn tham gia để thử vận may.

Thực chất, đây là hành vi lừa đảo. Bởi, chiếc nón được sử dụng để quay vào các ô trúng thưởng đều có gắn hệ thống chip điện tử có thể điều khiển từ xa để kiểm soát kim chỉ vào các ô theo ý muốn. Với thủ đoạn này, nhiều du khách đã mất số tiền không nhỏ.

Lật tẩy chiêu trò cờ bạc bịp qua vòng quay chiếc nón kỳ diệu tại Khu di tích danh thắng Tây Thiên. Ảnh: CACC.

Không chỉ câu kéo, lừa đảo du khách bằng việc tổ chức các trò chơi ăn tiền, thử vận may, nhiều người còn lợi dụng lễ hội để bán thuốc giả và một số sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Đại úy Kiều Văn Liên, Tổ trưởng Tổ công tác cụm Công an Tây Thiên, cho biết: “Tổ công tác đã phát hiện 5 người có hành vi bán sản phẩm thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Họ quảng cáo bán thuốc quý như hoa bách hợp, nhân sâm đất có công dụng thần kỳ, rất tốt cho sức khỏe với mức giá khá cao (từ 200.000 - 1 triệu đồng/kg). Tuy nhiên, khi kiểm tra, đánh giá sơ bộ các loại hàng hóa này, cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác nghi ngờ đây không phải là các loại thuốc quý như quảng cáo. Các sản phẩm này không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng.

"Cùng với việc xử lý các nhóm trên, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác cũng đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, hoạt động mê tín dị đoan, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", đại úy Kiều Văn Liên cho hay.

Công an đề nghị du khách cảnh giác với các trò chơi đánh bạc trá hình, kiên quyết nói không với các hoạt động mê tín dị đoan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại các điểm di tích lịch sử văn hóa.