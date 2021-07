Lật sà lan trên sông Đồng Nai, 2 người thoát chết

Sà lan chở 400 tấn đá bị lật úp khiến 2 người rơi xuống sông. Các cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng đã kịp thời ứng cứu.

Ngày 5/7, trung tá Hoàng Văn Trung, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, cho biết đơn vị vừa cứu sống 2 thuyền viên gặp nạn trên sông Đồng Nai.

Sà lan lập úp trên sông Đồng Nai. Ảnh: N.T.

Khoảng 16h40 ngày 4/7, sà lan mang số hiệu LA-06745 do anh Nguyễn Trường Lưu (46 tuổi, quê Long An) làm thuyền trưởng và anh Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, quê Vĩnh Long) làm thuyền viên, chở khoảng 400 tấn đá từ Đồng Nai đi Long An.

Khi đến khu vực đối diện cảng xăng dầu Sài Gòn Petro, do sóng to và gió lớn, sà lan bị lật úp. Hai người trên sà lan đã nhảy xuống sông Đồng Nai.

Phát hiện sự việc, các cán bộ thuộc Trạm Kiểm soát số 1 của Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng đã sử dụng ca nô tiếp cận hiện trường, cứu được 2 nạn nhân.

Sau đó,Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng đã điều động thêm lực lượng, phương tiện phối hợp với các cơ quan chức năng kéo sà lan gặp nạn về neo tại khu vực tỉnh Đồng Nai để chờ trục vớt.