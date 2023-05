'Lật mặt 6' của Lý Hải cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

Bộ phim của Lý Hải ghi nhận mức doanh thu 100 tỷ đồng vào chiều 1/5 sau 4 ngày công chiếu chính thức.

Chiều 1/5, theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh ghi nhận mức doanh thu 100 tỷ đồng . Hiện tại, phim có hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày với số vé bán ra là 154.863.

Phim công chiếu từ ngày 28/4. Trước đó 2 ngày, bộ phim đã có các suất chiếu sớm. Như vậy, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là phim Việt thứ 4 có doanh thu trên trăm tỷ đồng trong năm nay, sau Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 và Siêu lừa gặp siêu lầy.

Xếp sau tác phẩm của Lý Hải là Con Nhót mót chồng với hơn 43 tỷ đồng doanh thu. Phim của Vũ Ngọc Đãng mở bán các suất chiếu đặc biệt từ 21/4-23/4. Sau 3 ngày chiếu sớm, phim thu về 20 tỷ đồng và tiếp tục mở thêm các suất chiếu từ ngày 26/4.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh cán mốc 100 tỷ đồng vào chiều 1/5. Ảnh: ĐPCC.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh xoay quanh nhóm bạn thân gồm 6 người là Phương (Quốc Cường), Phát (Huy Khánh), Khanh (Trung Dũng), Lộc (Huỳnh Thi), An (Thanh Thức) và Toàn (Trần Kim Hải). Họ cùng nhau lớn lên tại một làng nghề làm chiếu truyền thống. Tuy nhiên, công việc khó khăn, ngoại trừ Phương còn trụ lại, các thành viên khác đều đã bỏ nghề.

Một lần, Phương mua tấm vé số trùng ngày sinh của 6 anh em và giao cho người cẩn thận nhất nhóm là An cất giữ. Chẳng ngờ, họ trúng độc đắc hàng trăm tỷ đồng, nhưng An lại qua đời do tai nạn. Tấm vé số bị người vợ vô tình chôn theo anh dưới mồ.

Những thành viên còn lại phải đứng trước lựa chọn đào mộ người bạn thân. Cũng từ đây, nhiều mâu thuẫn và bi kịch nảy sinh xung quanh hành trình định đoạt chiếc vé.

So với các phần trước, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh được Lý Hải đầu tư về bối cảnh và câu chuyện. Tác phẩm tạo được hiệu ứng tốt với khán giả. Nhiều ý kiến không ngần ngại đánh giá đây là phần phim hay nhất trong thương hiệu.

Cuốn sách Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình là tập hợp những ghi chép về trải nghiệm của tác giả sau quãng thời gian dài gắn bó với lĩnh vực điện ảnh. "… không rõ nhờ cơ duyên hay sự say mê thôi thúc nào gắn bó đã khiến tôi khó dứt ra được nghiệp truyền nghề trong lĩnh vực này", PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nói.