‘Lật mặt 5’, ‘Trạng Tí’ trở lại rạp sau hai lần hoãn chiếu

Sau hai lần hoãn chiếu vì dịch Covid-19, phim “Lật mặt: 48h” và “Trạng Tí phiêu lưu ký” lên kế hoạch quay lại rạp vào tháng 4.

Rạp phim đông đúc sau 23h ở TP.HCM "Lượng khách tăng nhiều sau dịch. Suất chiếu lúc 23h30 hầu như kín rạp, chúng tôi dùng 5 máy bán vé liên tục", Quốc Dũng, nhân viên tại một rạp phim ở TP.HCM cho biết.

Trao đổi với Zing, Ngô Thanh Vân cho biết đã ấn định thời điểm khởi chiếu của Trạng Tí vào ngày 30/4.

"Đối với tôi, chưa có dự án nào gian nan như Trạng Tí. Bộ phim đã phải đi qua hai mùa dịch. Tôi hy vọng lần trở lại này của bộ phim sẽ mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho nhiều gia đình, đặc biệt là nhóm khán giả nhí", nhà sản xuất cho biết.

Ngoài ra, đạo diễn Lý Hải cũng cho biết phim Lật mặt của anh sẽ ra mắt khán giả vào ngày 16/4.

"Sau hai lần dời lịch ra rạp, tôi mong rằng sự trở lại của Lật mặt vẫn được khán giả yêu thương, đón nhận", Lý Hải viết trên trang cá nhân.

Phim Lật mặt của Lý Hai ra rạp vào ngày 16/4. Ảnh: Bá Ngọc.

Lật mặt và Trạng Tí trải qua hai lần hoãn chiếu vì dịch Covid-19. Theo đạo diễn Lý Hải, phim của anh chịu thiệt hại 10 tỷ đồng sau những lần dời lịch.

"Mỗi lần hoãn chiếu, phim mất 5- 7 tỷ đồng . Chi phí in ấn tài liệu truyền thông đều không thể sử dụng lại vì những thông tin đã cũ. Tuy nhiên, tôi động viên mình là trong cái rủi lại có cái may. May mắn ở chỗ phim Lật mặt: 48h chưa ra rạp vào dịp Tết, nên có thể cứu vãn sau khi dịch được kiểm soát. Nếu phim chiếu được 2, 3 ngày mà có thông báo hoãn chiếu thì coi như xong", Lý Hải cho biết.

Về phía Ngô Thanh Vân, cô từ chối chia sẻ về thiệt hại của phim sau những lần dời lịch chiếu. Song nhà sản xuất sinh năm 1979 đánh giá khả năng thu hồi vốn của bộ phim vẫn là dấu chấm hỏi.

Theo đại diện của CGV, doanh thu phòng vé trong dịp Tết Nguyên đán 2021 giảm sâu. TP.HCM vốn là thị trường lớn, thu hút lượng người xem đông đảo nhất bị đóng cửa, còn các cụm rạp ở tỉnh không thể cứu vãn tình hình giữa bối cảnh không có tác phẩm mới ra rạp..

Trong dịp Tết, đơn vị này phải đóng cửa 40% số cụm rạp khắp cả nước. Doanh thu của CGV cũng như các cụm rạp khác bị giảm 95% so với cùng kỳ Tết 2020.