‘Last Christmas’ dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn nước Anh sau 36 năm

36 năm kể từ khi ra đời, ca khúc Giáng sinh kinh điển “Last Christmas” của Wham! mới có lần đầu đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại xứ sở sương mù.

Unilad đưa tin ngày 1/1, giai điệu Giáng sinh kinh điển Last Christmas đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh. Bên cạnh việc trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất tại xứ sở sương mù, nhạc phẩm của Wham! đồng thời làm nên lịch sử khi trở thành ca khúc tốn nhiều thời gian nhất để leo lên vị trí số một: 36 năm.

Last Christmas được phát hành năm 1986 và mất 5 tuần để leo lên vị trí thứ hai của bảng xếp hạng đĩa đơn nước Anh. Song, đây không phải là ca khúc Giáng sinh được nghe nhiều nhất năm đó, mà là Do They Know It’s Christmas? - nhạc phẩm quy tụ nhiều nghệ sĩ do Band Aid tổ chức.

36 năm qua, ca khúc của Wham! xuất hiện trên bảng xếp hạng đĩa đơn nước Anh tổng cộng 72 tuần. Nhưng phải tới những ngày cuối cùng của năm 2020, Last Christmas mới leo tới vị trí quán quân.

Trước Last Christmas, kỷ lục ca khúc cần nhiều thời gian nhất để đạt top 1 thuộc về Is This the Way to của Tony Christie với 33 năm 4 tháng. Thành tích đạt được hồi tháng 3/2005.

Hình ảnh từ MV ca khúc Last Christmas. Ảnh: Vevo.

Gia đình cố ca sĩ George Michael, cựu thành viên nhóm Wham!, cho biết họ vô cùng hạnh phúc trước thành tích của Last Christmas: “Sau một năm 2020 quá nhiều khó khăn, và tại thời điểm vô cùng đặc biệt với George, chúng tôi vô cùng biết ơn những thính giả đã giúp ca khúc làm nên kỳ tích. Điều này mang rất nhiều ý nghĩa với anh ấy.

Chúng tôi cũng vô cùng hân hạnh được tiếp tục ủng hộ phần lợi nhuận thu được từ những ca khúc của George trên các dịch vụ nghe/bán nhạc cho mục đích từ thiện như những gì anh ấy đã làm”.

Last Christmas là ca khúc quen thuộc trong mỗi mùa Giáng sinh. Trước thành tích mới, đây là nhạc phẩm bán chạy nhất nước Anh mà chưa từng dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn của thị trường.

Hôm 25/12/2020, người hâm mộ mới kỷ niệm bốn năm ngày mất của giọng ca George Michael.