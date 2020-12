Las Vegas không còn là ‘thành phố tội lỗi’

Khác với vẻ ăn chơi vốn có của nơi mang biệt danh “thành phố tội lỗi” (Sin City), Las Vegas đang áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt khiến du khách cảm thấy bất ngờ.

Zing trích dịch bài đăng trên Insider của tác giả Molly O’Brien, kể lại trải nghiệm về một Las Vegas (Mỹ) rất khác trong mùa dịch.

Tôi không còn lạ gì Las Vegas, Nevada.

Tôi đã đến “thành phố tội lỗi” trong lễ hội Electric Daisy Carnival nổi tiếng, khi nhu cầu thuê khách sạn cao đến mức giá phòng bị đẩy lên hơn 600 USD /đêm.

Tôi cũng tới thăm nơi này vào tháng 1, khi nhiệt độ sa mạc lạnh giá khiến the Strip - khu phố du lịch luôn sáng đèn, tập trung nhiều khách sạn, sòng bạc và hàng quán ở Las Vegas - khá trống trải.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Vegas trong đại dịch Covid-19.

Tôi muốn kiểm chứng kế hoạch “Roadmap to Recovery” (tạm dịch: lộ trình phục hồi) của thành phố và các quy tắc phòng dịch mới có được tuân thủ hay không.

Tôi cũng tò mò việc Las Vegas mở cửa trở lại đến mức nào, đặc biệt vì nơi đây rất nổi tiếng với các hoạt động giải trí trong nhà.

Một Las Vegas rất khác trong mắt du khách giữa đại dịch.

Đông đúc nhưng khá an toàn

Khi tôi đến hầm đậu xe của Flamingo Las Vegas Hotel and Casino lúc 22h vào một đêm thứ 6, nó đã chật cứng. Tôi phải chạy lên tầng cao nhất để tìm một chỗ đỗ ôtô.

Một số khách sạn ở the Strip vẫn cung cấp dịch vụ trông xe, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi tự đậu xe của mình.

Có rất nhiều người ở bên ngoài khách sạn.

Khi bước vào sảnh, tôi thấy rõ ràng đây không phải là Las Vegas mà mình từng đến. Tuy nhiên, điều đó với tôi hoàn toàn ổn. Tôi biết tất cả biện pháp an toàn được đặt ra nhằm bảo vệ du khách và cư dân thành phố.

Nhìn xung quanh, tôi thấy nước rửa tay được đặt ở khắp nơi, vạch ngăn cách cũng xuất hiện trên sàn.

Nổi bật nhất, ở cửa hàng quà lưu niệm của khách sạn, những chiếc khẩu trang có màu sắc rực rỡ được trưng bày thay vì các trang phục câu lạc bộ hay áo tắm như thường lệ.

Khu vực bên ngoài khách sạn Flamingo khá đông đúc. Tuy vậy, hầu hết du khách đều đeo khẩu trang.

Quy trình check-in cũng rất khác so với 2 lần trước tôi đặt chân đến Flamingo.

Trước khi làm thủ tục, khách phải xếp hàng chờ để được kiểm tra thân nhiệt. Nhiều chỉ dẫn được dán trên sàn nhà nhằm nhắc nhở mọi người đứng cách xa nhau 2 m.

Thông thường, tôi làm thủ tục với một nhân viên ở quầy. Người này lấy thẻ tín dụng và kiểm tra ID của khách bằng tay. Nhưng lần này, tất cả đều được thực hiện thông qua một chiếc máy.

Sau khi cất hành lý, tôi muốn đến The Cosmopolitan để thưởng thức cocktail. Để tới được đó, tôi phải đi bộ qua the Strip. May mắn thay, quang cảnh ấn tượng của thành phố đã không thay đổi.

The Strip khá đông đúc. Điều này không quá ngạc nhiên vì Vegas luôn nhộn nhịp nhất sau khi mặt trời lặn.

Trên đường đi mua cocktail, tôi dừng lại xem màn biểu diễn ở đài phun nước tại The Bellagio - một nơi rất hút du khách của Las Vegas.

“Fountains of Bellagio” trở lại cứ sau 15 hoặc 30 phút, nên không thiếu cơ hội để xem chương trình. Năm nay, người ta ngăn vạch trên mặt đất để du khách có thể đứng ngắm đài phun nước trong khi cách nhau một khoảng an toàn.

Tôi bị ấn tượng bởi cách mọi người không chen chúc nhau trên lan can như vẫn thường thấy trong các buổi biểu diễn kiểu này.

Khu the Strip dần đông đúc hơn vào ban đêm. 85% người ở đây đeo khẩu trang.

Quán bar yêu cầu khách đeo khẩu trang

Tôi không thích ăn uống trong nhà, nhưng thật khó để tìm thấy gì đó bỏ vào bụng ở the Strip.

Do nhiệt độ sa mạc có thể tăng cao và khu vực này luôn đông đúc, việc ăn uống ngoài trời bị hạn chế. Thêm vào đó, không có bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào ở the Strip để tôi có thể mua salad mang về.

Tôi thấy thật may khi những nơi mình ghé đến dường như tuân thủ khá tốt các quy định an toàn.

Khi đến The Cosmopolitan, tôi đã trải qua kiểm tra an ninh và được đo thân nhiệt. Biển báo nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, trừ khi họ đang ăn, uống hoặc hút thuốc, xuất hiện khắp nơi.

Tại Chandelier Bar, tôi ngồi vào bàn trong sảnh nhưng được yêu cầu không tháo khẩu trang cho đến khi quán phục vụ đồ uống. Menu được quét bằng mã QR để khách có thể order mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên.

Mọi người xung quanh dường như tôn trọng các quy tắc an toàn tại phòng chờ vì nếu không làm vậy, họ có thể sẽ được yêu cầu rời khỏi đây.

Các quán bar yêu cầu khách quét mã QR để gọi đồ nhằm tránh sự tiếp xúc trực tiếp.

Một số nhà hàng tôi đi qua cũng cẩn thận đeo khẩu trang cho các linh vật. Hầu hết địa điểm này cũng đánh dấu trên sàn nhà nhằm đảm bảo khách hàng giãn cách xã hội.

Sau đó, tôi đi ăn tối tại Cañonita ở The Venetian - nơi cung cấp các dịch vụ không tiếp xúc bao gồm thực đơn quét mã QR và thanh toán qua điện thoại di động.

Trước khi vào chỗ ngồi, chúng tôi đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt lần nữa. Các bàn dường như được duy trì khoảng cách khá tốt.

Một trong những hoạt động yêu thích của tôi khi ở Las Vegas là đi bộ xuống the Strip và nhìn dòng người qua lại.

Vỉa hè khá đông đúc nhưng không hề tắc nghẽn như khi tôi đến thăm nơi đây vào khoảng thời gian này năm ngoái. Cũng vì đang là ban ngày, khu vực này càng yên tĩnh hơn.

Las Vegas cũng nổi tiếng với các hồ bơi tuyệt vời và những bữa tiệc hồ bơi. Trong mùa dịch, một số hồ bơi của khu nghỉ mát đã đóng cửa, còn những nơi khác vẫn mở với giới hạn sức chứa nghiêm ngặt.

Dường như không có khu nghỉ mát nào tổ chức tiệc tùng và thật kỳ lạ khi thấy các hồ bơi trống rỗng vào một ngày ấm áp như vậy.

Tượng Nữ thần Tự do ở Vegas cũng được đeo khẩu trang.

Sòng bạc liên tục được khử trùng

Theo kế hoạch mở cửa trở lại, các sòng bạc phải tuân thủ yêu cầu hoạt động với chỉ 50% công suất tối đa. Khẩu trang là bắt buộc.

Các sòng bạc không chật kín như tôi từng thấy trước đây, nhưng vẫn khá đông đúc, đặc biệt vào ban đêm.

Tôi thấy các nhân viên sòng bạc liên tục xịt thuốc và vệ sinh các máy đánh bạc, hầu hết đều nằm cách xa nhau. Một số máy có dán nhãn màu đỏ tươi nhằm nhắc nhở khách không đứng gần người khác.

Tôi thậm chí còn thấy nhân viên chia bài làm sạch chip giữa các ván chơi. Việc này khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải là điều mà các sòng bạc nên làm từ trước đến nay hay không.

Ở Paris Las Vegas, một nhân viên bảo tôi “lùi lại”, bởi mỗi bàn có giới hạn 4 người. Do bạn tôi đánh bạc còn tôi thì không, tôi không thể đứng gần bàn trong vòng 2 m.

Thật thoải mái vì quy định này được thực thi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi không thể đứng xem ván bạc.

Nhân viên sòng bạc liên tục lau chùi máy móc.

Tại các khu vực bán sách thể thao và đua xe, bàn ghế trong khu vực xem cũng được điều chỉnh để tạo ra sự giãn xa xã hội phù hợp. Một lần nữa, nước rửa tay được đặt ở khắp nơi.

Nếu khách không đeo khẩu trang vì để quên trong phòng hoặc xe hơi, các bàn an ninh tại sòng bạc sẽ đưa cho họ.

Tôi cũng đánh giá cao cách các biển báo bên trong sòng bạc yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang che miệng và mũi.

Ngay cả phòng vệ sinh cũng được ngăn cách bằng tấm kính giữa các bồn rửa. Tôi thật sự rất ấn tượng.

Một trong những chi tiết tôi đánh giá cao nữa là Vegas rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều trong việc nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang.

Từ tượng Caesar sừng sững cho đến Nữ thần Tự do cao ngất - những công trình mang tính biểu tượng của Vegas - dường như nhắc nhở du khách: “Hãy đeo khẩu trang!”.

Mr. Las Vegas cũng có mặt ở khắp nơi trên các tấm áp phích, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang hoặc bị trục xuất, nhưng theo cách lịch thiệp.

Đeo khẩu trang và tuân thủ quy định giãn cách xã hội là những yêu cầu bắt buộc ở các khu mua sắm.

Đeo khẩu trang cũng là yêu cầu bắt buộc trong các khu mua sắm. Ở lối vào của mỗi nơi, khách mua sắm có thể quét mã QR để kiểm tra giờ mở cửa của cửa hàng và xem những nơi nào đang hoạt động.

Tôi rất ấn tượng với cách nhiều cửa hàng mua sắm quảng bá thông điệp về sự an toàn và tích cực. Hầu hết ma nơ canh đều đeo khẩu trang.

Cần thời gian để hồi phục

Một số tòa nhà đã đăng ký các chương trình giải trí nổi tiếng hiện tạm dừng, như “The Beatles LOVE” của Cirque du Soleil đã tạm ngừng sản xuất vào tháng 3 do lo ngại về dịch Covid-19.

Tuy nhiên, rất nhiều chương trình biểu diễn khác đã trở lại và hoạt động với các hướng dẫn mới về giãn cách xã hội.

Hầu hết chương trình được quảng cáo đều có sức chứa hạn chế và trong một số trường hợp, được diễn ra ở các rạp lớn hơn để phù hợp với quy định giãn cách xã hội.

Nhiều chương trình hài kịch và ảo thuật đã bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 11, sau thời gian dài tạm dừng vì dịch.

Biển hiệu nhắc mọi người đeo khẩu trang xuất hiện ở khắp nơi trong trung tâm thành phố (trái). Hồ bơi trong các khu nghỉ dưỡng cũng trở nên heo hút trong mùa dịch.

Thông thường, các buổi hòa nhạc là một trong những phần yêu thích của tôi ở Vegas. Dù biết việc chúng không được tổ chức là cần thiết vào lúc này, tôi vẫn thấy thiếu vắng vì không biết làm gì ở Vegas vào ban đêm. Tôi đã quen với việc thấy DJ chơi nhạc sân khấu lúc 1h sáng.

Tôi cũng đã ghé qua trung tâm thành phố Las Vegas, nơi có vẻ đang nhộn nhịp trở lại. Tôi đoán rất nhiều người đến đây để cố gắng tránh đám đông ở the Strip.

Một số nhà hàng và khách sạn khá mới trong khu vực. Khu nghỉ dưỡng dành cho khách từ 21 tuổi trở lên rất lớn, có sòng bạc, nhà hát ở hồ bơi, khu phức hợp chỗ ngồi lớn - nơi bạn có thể tham gia cá cược.

Vào những lúc bình thường hơn, tôi có thể thấy hồ bơi này chật ních du khách. Tuy nhiên, hiện tại, nó trống rỗng.

Ở khu vực trung tâm thành phố, lực lượng an ninh tuần tra trên xe đạp để đảm bảo rằng mọi người đều đeo khẩu trang và tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

Vào ban ngày, du khách hoàn toàn có thể duy trì khoảng cách an toàn với nhau.

Tôi cảm thấy rất an toàn trong chuyến đi này, nhưng tôi biết sẽ mất nhiều thời gian để Vegas phục hồi hoàn toàn.

Năm 2019, Vegas đón 42,5 triệu lượt khách. Kể từ khi thành phố mở cửa trở lại vào tháng 6, lượng khách đã giảm 51% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, ngay cả khi có ít du khách hơn và một số hoạt động bị giới hạn, nơi đây vẫn khác xa một "thành phố ma".

Rất nhiều người đã chơi bạc, đi dạo quanh the Strip và ăn uống ở các trung tâm chính của Vegas. Điểm khác biệt lớn là nước rửa tay, biển cảnh báo an toàn và nhắc đeo khẩu trang xuất hiện ở khắp nơi.

Tôi thấy rõ rằng thành phố đang nỗ lực để quảng bá và tạo ra môi trường an toàn cho du khách. Tất nhiên, không có hệ thống nào là hoàn hảo.

Sẽ mất nhiều thời gian để thành phố tội lỗi hồi phục hoàn toàn. Trên tất cả, Las Vegas vẫn rất giống Las Vegas. Chỉ là cảm giác bây giờ có hơi khác một chút.