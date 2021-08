Lập tổ thẩm tra vụ 2 cán bộ Phú Yên 'đi xem đất' lúc giãn cách xã hội

HĐND cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã lập tổ thẩm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan cán bộ của 2 cơ quan này "đi xem đất" lúc giãn cách xã hội.

Trao đổi với Zing ngày 16/8, ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, xác nhận đơn vị đã lập tổ thẩm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan đến bà Đ.T.L.L. (43 tuổi, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh).

"Trong thời gian 10 ngày, tổ thẩm tra lập kế hoạch làm việc với UBND xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa liên quan đến cá nhân bà L. và yêu cầu nữ cán bộ này phải viết báo cáo giải trình. Căn cứ trên kết quả xác minh, tùy theo mức độ vi phạm của bà L., chúng tôi sẽ xử lý nghiêm về mặt của Đảng và Nhà nước, tuyệt đối không bao che", ông Anh nói.

Bà L. (đội mũ bảo hiểm), cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên. Ảnh: H.T.

Trong quá trình thẩm tra xác minh, tổ thẩm tra phối hợp với tổ công tác của HĐND tỉnh Phú Yên làm sáng tỏ vụ việc, làm văn bản tổng hợp báo cáo chính thức theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Đồng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, cho hay tổ công tác của cơ quan này cũng bắt đầu xác minh các dấu hiệu vi phạm đối với ông L.X.H., Trưởng Ban Kinh tế - Ngân Sách HĐND tỉnh, liên quan vụ việc "đi xem đất" trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, ngày 14/8, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên gửi văn bản yêu cầu HĐND tỉnh xác minh, làm rõ vụ việc ông L.X.H. "đi xem đất" với bà L. khi tỉnh này giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân Sách HĐND tỉnh Phú Yên (áo trắng) "đi xem đất" trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: H.T.

Chiều 10/8, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, kiểm tra ôtô và một xe đạp điện đậu dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên. Khu vực này không có dân cư, chỉ là đất trống và rừng dương.

Người lái ôtô là ông L.X.H. đã xuất trình giấy đi đường do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Yên cấp để di chuyển trên các tuyến đường thuộc nội thành Tuy Hòa từ ngày 6/8 đến ngày 15/8. Khi tổ kiểm tra hỏi về lý do đến địa điểm vắng vẻ này, ông H. nói “đi xem đất”.

Sau gần 15 phút từ lúc tổ tuần tra gõ cửa ôtô, bà L. mới xuống xe. Lúc này, nữ cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên không trình bày được lý do cấp thiết để ra đường, không xuất trình giấy tờ cá nhân, khai tên N.T.Q.N. (38 tuổi, ở phường 9, TP Tuy Hòa).

Tuy nhiên, sau khi xác minh, Công an TP Tuy Hòa xác định được danh tính người phụ nữ đi cùng ở H. Hai người này cùng bị phạt mức 2 triệu đồng do ra đường không có lý do cấp thiết.