Lập tổ công tác điều tra vụ sập tường khiến 5 người chết

Bình Định lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam, nơi xảy ra tai nạn lao động khiến 5 người chết.

Ngày 17/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh quyết định thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam, KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn).

Nhiều cột bê tông cốt thép bị gãy đôi nằm ngổn ngang giữa đống gạch, đá đổ nát sau khi bức tường đổ sập vào chiều 15/9. Ảnh: Minh Hoàng.

Tổ công tác điều tra do ông Phan Viết Hùng, Phó ban Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định làm tổ trưởng. Các tổ phó gồm: ông Lê Anh Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Bình An, Phó phòng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Thanh tra, Sở LĐ-TB &XH tỉnh. Ngoài ra, tổ công tác còn có thêm 7 tổ viên.

Tổ công tác này có trách nhiệm xem xét, điều tra nguyên nhân gây ra sự cố công trình xây dựng tại nhà máy chế biến thực phẩm do Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam làm chủ đầu tư và đề xuất giải quyết sự cố theo đúng quy định.

Lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn, cho hay Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam có địa chỉ tại lô E KCN Nhơn Hòa (xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, 100% vốn nước ngoài). Ngành, nghề kinh doanh là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Người đại diện theo pháp luật hiện nay là Tổng giám đốc Tsai Chia-Lin (quốc tịch Trung Quốc). Hiện doanh nghiệp có một người Trung Quốc tạm trú ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Cơ quan chức năng Bình Định khoan bê tông lấy mẫu để kiểm định chất lượng công trình tại nhà máy chế biến thực phẩm Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa. Ảnh: Minh Hoàng.

Người này được ông Tsai Chia-Lin cử sang Việt Nam để giám sát thi công nhà xưởng để phục vụ vận hành nhà máy thủy hải sản của Công ty MTV Savvy Seafood Vietnam (xây dựng từ tháng 1/2022 đến nay).

Tháng 1/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Vĩnh Bảo (quận 7, TPHCM) được Công ty MTV Savvy Seafood Vietnam thuê thi công nhà xưởng. Lúc 16h15 ngày 15/9, trong quá trình thi công, xảy ra vụ tai nạn lao động (ngã giàn giáo và sập tường) khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Bước đầu điều tra, Công an Bình Định, cho hay Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam xây dựng nhà máy tại lô E3.1, Khu công nghiệp Nhơn Hòa, từ năm 2020; quy mô dự án 20.000 m2. Đơn vị thi công là một công ty ở TP.HCM. Qua tìm hiểu, nhà thầu chính lại giao lại cho nhà thầu phụ cũng ở TP.HCM và nhà thầu phụ lại thuê một công ty xây dựng ở TP Quy Nhơn trực tiếp thi công công trình.

Liên quan đến vụ việc, chiều 16/9, Công an tỉnh Bình Định quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại nhà máy Savvy Seafood ở Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn vì hành vi vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai từ nhiều công nhân, cơ quan điều tra nhận định bức tường của nhà máy Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa đổ sập do kết cấu chịu lực không đảm bảo, từ đó gây ra vụ tai nạn lao động.

Bức tường có nơi cao nhất là 15 m, dài đến 38 m, nhưng được xây dựng độc lập, không có tính liên kết, xây khẩu độ quá dài và cao, không đảm bảo tính ổn định công trình dẫn đến sự cố sập tường vùi lấp 11 công nhân.

"Việc xây dựng nhà xưởng nơi đây không đúng theo thiết kế. Thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết mới xây tường, nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường. Đây là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng", đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nói.