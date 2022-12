Lập nhóm trên mạng xã hội rồi hẹn nhau hỗn chiến

Huy (quận Đống Đa, Hà Nội) lập nhóm trên Facebook rồi mời anh em, bạn bè vào nhóm để hẹn đi đánh nhau.

Ngày 2/12, Công an quận Long Biên, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố bị can 6 thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an xác định Lê Gia Huy (sinh năm 2005, trú Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) là người cầm đầu nhóm thanh niên này.

Theo cơ quan công an, Huy xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vũ Tiến Thành (sinh năm 2004, trú Long Biên, Hà Nội). Huy lập nhóm Facebook gồm 15 người để hẹn hò, tụ tập đánh nhau với nhóm của Thành.

Hình ảnh nhóm thanh niên đăng lên mạng xã hội. Ảnh: V.P.

Sau khi bàn nhau, Huy hẹn nhóm này sẽ đi tìm nhóm của Thành ở quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy. Nhóm này mang theo phóng lợn, vỏ chai bia, tay đeo khăn để dễ nhận dạng. Sau đó, những thanh niên này cầm hung khí, đi qua các phố trên địa bàn quận Long Biên và Hai Bà Trưng.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên), nhóm của Huy gặp một số người giống nhóm đối thủ, nên phóng xe đuổi theo. Lúc này, 2 người bị lực lượng Cảnh sát Cơ động đuổi theo, bắt giữ, nên cả nhóm giải tán ra về. Lê Gia Huy sau khi biết đồng bọn bị bắt, đã bỏ trốn.