Lập mục tiêu tài chính cho năm mới 2023

Trước khi bắt đầu năm mới, mọi người có xu hướng ngồi lại, dành thời gian xây dựng kế hoạch cho nhiều khía cạnh cuộc sống. Đặc biệt, tài chính là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu, theo The Balance Money.

Bạn muốn xây nhà, mua xe hay sắm sửa nhiều hơn trong năm mới? Nhiều kế hoạch du lịch hấp dẫn đang trong giai đoạn ấp ủ? Hay bạn chỉ đơn giản muốn quản lý chi tiêu vì thấy mình thường xuyên "vung tay quá trán"?

Đã tới lúc mỗi người dành sự chú ý nhiều hơn cho mục tiêu tiền bạc trong năm 2023. Nhờ vậy, các dự định sắp tới sẽ có cơ hội được hoàn thành dễ dàng hơn.

Đây là bước đầu tiên để bạn bắt đầu quá trình quản lý túi tiền. Có hai nội dung cần được chú ý, gồm tạo ngân sách và tuân theo kế hoạch đã đề ra.

Với người mới tập tành kiểm soát chi tiêu, nhiệm vụ này có thể khá khó khăn. Tuy nhiên, bạn đừng vội nản chí. Nhờ theo dõi thu nhập, thống kê các khoản chi theo tháng, cá nhân sẽ hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình.

Ví dụ, bạn biết phân biệt chi phí cần thiết với chi phí theo sở thích, cố gắng chia tỷ lệ cao hơn cho những gì quan trọng. Nhờ đó, bất kỳ quyết định nào liên quan đến tiền bạc trong tương lai cũng dễ dàng được xử lý.

Dưới đây là một số điều đáng lưu tâm khi bạn bắt đầu lập ngân sách cá nhân:

Thoát khỏi nợ nần là một bước quan trọng khác để kiểm soát tài chính.

Bước đầu tiên là ưu tiên trả nợ với lãi suất thấp nhất càng sớm càng tốt, chẳng hạn nợ thẻ tín dụng.

Bằng cách này, bạn có thể giảm số tiền bạn phải trả lãi suất. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng nợ thẻ tín dụng là điều cấm kỵ trong quản lý tài chính cá nhân. Nó cho thấy sự thiếu kiểm soát của bạn trong quá trình tiêu tiền.

Tiếp theo, mỗi người nên bắt đầu bằng cách thiết lập kế hoạch thanh toán nợ. Cá nhân cần tự cam kết tuân thủ nhiệm vụ trong suốt cả năm.

Bên cạnh đó, hãy cân nhắc nhận thêm vài công việc phụ để tăng thu nhập, nếu khoản vay còn quá cao.

Có thể cảm giác thoải mái sẽ vơi đi vì bạn không được sắm sửa nhiều thứ mình muốn. Song, sự tự do, tự tin sau khi hoàn tất việc trả nợ là kết quả xứng đáng.

Hãy học cách tiết kiệm, thay vì thả trôi mình theo dòng chảy của tiền.

Theo nhiều chuyên gia tài chính, bạn cần trích ít nhất 10% thu nhập mỗi tháng cho quỹ này. Bắt đầu càng sớm, bạn càng có thêm nhiều thời gian để làm quen, cũng như hình thành kỷ luật vững vàng trong quản lý chi tiêu.

Ngoài ra, cá nhân có thể áp dụng cách tiết kiệm dựa trên mục tiêu, gồm ngắn hạn và dài hạn. Ví dụ, mục tiêu ngắn hạn có thể là mua một chiếc ô tô trong hai năm nữa.

Tương tự, định hướng dài hạn là có quỹ hưu trí để dưỡng già, hạn chế lệ thuộc cháu con. Quan trọng nhất, bạn cần xác lập mục tiêu dựa trên nguyện vọng thực tế. Có như vậy, động lực tích cóp mới thực sự rõ ràng và mạnh mẽ.

Đừng quên lập quỹ khẩn cấp cho riêng mình. Phần tiền này sẽ giúp bạn xoay xở trong các trường hợp cấp bách: đau ốm, dịch bệnh hay thất nghiệp đột ngột. Ngoài ra, bạn cũng đỡ phải lạm dụng thẻ tín dụng, tránh được cảnh lao đao vì lãi suất cao, trễ hạn trả nợ.

Thực tế, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu tài chính nếu chỉ tập trung tiết kiệm. Thay vào đó, hãy bắt đầu tìm hiểu và bắt tay vào đầu tư.

Cá nhân nên dành thời gian tìm hiểu, lựa chọn kênh đầu tư dựa trên khả năng chịu rủi ro, nguồn vốn, tính thanh khoản và khả năng sinh lợi. Cổ phiếu được coi là rủi ro hơn trái phiếu, song chúng tất nhiên mang lại lợi nhuận cao hơn.

Nếu chưa chắc chắn, bạn có thể cân nhắc bắt đầu với chứng chỉ quỹ hoặc mua bảo hiểm. Trong khi đó, bất động sản, quỹ mở, ETF hoặc Fintech thuộc nhóm rủi ro từ trung bình đến cao.

Quan trọng nhất, đừng “bỏ trứng vào một giỏ”. Nghĩa là bạn cần đa dạng hóa kênh đầu tư. Nhờ đó, chúng ta có thể dàn trải rủi ro và tránh bị động khi có biến cố tài chính. Các lợi ích thường được đề cập gồm:

Đồng thời, kiến thức vững chắc là yếu tố không thể bỏ qua. Trước khi nghĩ đến chuyện làm giàu, bạn cần dành thật nhiều thời gian nghiên cứu, nhằm tránh cảnh thất thoát tài chính, bị lừa đảo.

Cuối cùng, một chuyên gia, cố vấn tài chính sẽ phù hợp với người mới bắt đầu hành trình quản lý túi tiền.

Họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi về mục tiêu tài chính và cuộc sống của bạn, sau đó đưa ra gợi ý về cách đạt được chúng. Nhờ đó, mức độ rủi ro sẽ được hạn chế phần nhiều, và bạn sẽ thuận lợi hơn trong đa số quyết định.

