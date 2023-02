Lập công ty kinh doanh tín dụng đen với lãi suất hơn 127%/năm

Các bị cáo cho ông Nguyễn Bá C. vay 2,5 tỷ đồng với lãi suất 3.500 đồng/triệu/ngày, tương đương 127,75%/năm, cao gấp 6,38 lần mức lãi suất 20%/năm theo quy định.

Ngày 16/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ cho vay nặng lãi tới hơn 127%/năm.

Theo bản án sơ thẩm, từ khoảng tháng 4/2021, Hoàng Văn Dũng (SN 1990) và Trịnh Công Sơn (SN 1994, cùng trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng lập Công ty Cổ phần dược phẩm Galaxy USA, do Dũng làm giám đốc.

Thực chất hoạt động của công ty là kinh doanh tín dụng đen, đáo hạn ngân hàng. Khách có nhu cầu vay, sẽ phải làm hợp đồng chuyển nhượng đất cho Dũng để làm tin.

Bị cáo Dũng và Sơn cho khách vay với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày, khi khách trả xong số lãi sẽ được tiếp tục cho vay. Số tiền lãi tiếp tục cho vay đến cuối năm sẽ hạch toán lợi nhuận để chia, còn hàng tháng không có lương.

Dũng và Sơn thỏa thuận cuối năm sẽ chia lãi thành 3 phần: một phần cho Dũng, phần cho Sơn, phần tiếp tục làm vốn kinh doanh.

Trần Quang Đức (SN 1993, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) là cộng tác viên dẫn khách đến vay sẽ được hưởng mức hoa hồng là 500 đồng/triệu đồng/ngày.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 4/2021, do cần tiền trả nợ, ông Nguyễn Bá C. (SN 1972, ở Đan Phượng, Hà Nội) gặp Dũng đề nghị vay 2,5 tỷ đồng . Gia đình ông C. có thửa đất 139 m2 tại Đan Phượng. Trên đất, có ngôi nhà 3 tầng mà vợ chồng ông C. sinh sống.

Dũng đồng ý cho ông C. vay tiền với điều kiện “con nợ" phải lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất nói trên.

Hai bên đã thực hiện thỏa thuận, giao nhận tiền và ký hợp đồng chuyển nhượng có công chứng. Dũng cho vợ chồng ông C. ở nhờ tại nhà đất nói trên.

Đến tháng 6/2021, ông C. có nguồn tiền, nên muốn trả nợ và hủy hợp đồng chuyển nhượng. Quá trình thương lượng, 2 bên không thống nhất được, bị cáo Dũng yêu cầu ông C. phải trả nhà đất, rồi cho người đến chửi bới, hất nước vào mặt ông C.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận ngoài ông C., 9 người khác tìm đến bị cáo để vay nặng lãi. Tuy nhiên, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được các cá nhân này. Do đó, đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo cho ông Nguyễn Bá C. vay 2,5 tỷ đồng với lãi suất 3.500 đồng/triệu/ngày, tương đương 127,75%/năm, cao gấp 6,38 lần mức lãi suất 20%/năm quy định của Bộ luật dân sự 2015, thu lời bất chính số tiền 459 triệu đồng.

Với hành vi trên, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dũng 16 tháng tù, Sơn: 15 tháng tù; Đức: 12 tháng tù treo.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Sơn và Dũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp đủ số tiền bị truy thu, nên HĐXX cấp phúc thẩm quyết định cho các bị cáo được hưởng án treo thay vì án tù giam như bản án sơ thẩm đã tuyên, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.