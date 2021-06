Lập 26 chốt phụ tại Gò Vấp để kiểm soát dịch Covid-19

Quận Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp với 3 quận giáp ranh lập thêm 26 chốt kiểm dịch tại các hẻm để hạn chế tình trạng người dân luồn lách qua hẻm, né chốt kiểm soát dịch.

Chiều 6/6, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng quận Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh để lập thêm 26 chốt kiểm soát phụ tại các hẻm giáp ranh 3 quận. Theo danh sách của Công an quận Gò Vấp, quận Tân Bình là nơi lập nhiều chốt nhất.

Chốt này sẽ do 3 quận kể trên phụ trách, còn địa điểm do Công an quận Gò Vấp lập sau khi thống nhất với các địa bàn giáp ranh.

Nói rõ hơn, Chánh văn phòng UBND quận Gò Vấp Bùi Nguyễn Huy Hoàng cho biết các chốt này được lập dựa trên gợi ý của Phó chủ tịch Dương Anh Đức tại buổi họp chiều 1/6 về việc lập hai loại chốt - chốt chính và chốt phụ. Các chốt phụ được lập tại những con hẻm thông giữa Gò Vấp với các quận khác. Mục đích là hạn chế tình trạng người dân luồn lách hẻm để né chốt kiểm soát dịch.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra, vào quận Gò Vấp. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trước đó, từ 0h ngày 31/5, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng Chỉ thị 16 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Quận Gò Vấp đã lập 12 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường chính để hạn chế người ra vào, đảm bảo cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Hai ngày đầu cách ly xã hội, các chốt kiểm dịch luôn trong tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Sau đó, UBND quận đã phải thay đổi phương án và tiến hành mở chốt vào giờ cao điểm cho người dân qua lại, sau đó đóng chốt để kiểm soát tất cả người ra, vào.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua địa bàn quận này. Trong trường hợp bắt buộc phải đi qua đây, người dân không được dừng, đỗ và tiếp xúc gần với người trong quận.

Quận Gò Vấp có gần 700.000 dân, với khoảng 500 hẻm nhỏ. Địa phương này giáp với quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, 12 và huyện Hóc Môn.

Tính đến trưa 6/6, quận Gò Vấp có tổng cộng 102 ca mắc Covid-19. Trong đó, 88 người liên quan đến chuỗi lây nhiễm của nhóm truyền giáo tại quận Gò Vấp.