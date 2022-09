Lao cano lên bờ, người đàn ông tử vong

Người đàn ông bị rơi từ cano xuống đất tử vong vì không làm chủ được tốc độ. Nạn nhân trước đó có tổ chức ăn nhậu với bạn bè.

Ngày 11/9, Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) cho biết đã bàn giao thi thể người đàn ông tử vong do tai nạn cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/9, ông Đỗ Mạnh C. (39 tuổi) cùng bạn tổ chức ăn nhậu ở nhà người quen thuộc thôn Bàu Nghé (xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Ông C. lấy cano của bạn để dạo chơi trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Tuy nhiên, do không kiểm soát được tốc độ, chiếc cano đã lao thẳng lên bờ. Ông C. bị văng xuống đất.

Phát hiện vụ việc, bạn bè đưa ông C. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Được biết, ông C. hành nghề công chứng tại một văn phòng công chứng tư nhân trên địa bàn huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước).