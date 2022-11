Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu xử lý nghiêm vụ nổ súng ở Phú Quốc

Lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan tố tụng tập trung giải quyết dứt điểm vụ nổ súng ở Phú Quốc, đưa ra xét xử nghiêm minh, nhất là kẻ chủ mưu, cầm đầu băng nhóm.

Sáng 6/11, ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa làm việc với Thành ủy Phú Quốc để nghe báo cáo tình hình an ninh, trật tự nổi lên thời gian gần đây. Mới nhất là vụ giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27/10, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương.

Phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang, 9 tháng đầu năm 2022, Phú Quốc có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế - xã hội phục hồi và phát triển nhanh khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Đảo ngọc thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách đạt khá và tăng so cùng kỳ. Đặc biệt là Phú Quốc thu hút tốt khách du lịch.

Tuy nhiên, gần đây tình hình an ninh trật tự, nhất là việc bao chiếm đất đai, đất rừng diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư, thu hút khách du lịch, nhất là dư luận xã hội.

Một người trúng đạn hoa cải trong vụ nổ súng ở Phú Quốc. Ảnh: Việt Nhân.

Ông Mai Văn Huỳnh cho rằng tình hình phức tạp tại Phú Quốc trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân. Trong đó có công tác phòng ngừa xã hội, quản lý tạm trú, tạm vắng chưa tốt. Việc đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Phú Quốc thiếu quyết liệt; phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm chưa được phát huy đúng mức.

Đánh giá được tình hình tại đảo ngọc, lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu năm 2022 đề ra. Đặc biệt là từng ủy viên ban thường vụ phải tăng cường nắm chắc, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn được phân công theo dõi, chỉ đạo.

“Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đi đôi với phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong địa bàn dân cư”, Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo.

Tập trung trấn áp tội phạm xã hội đen

Ông Mai Văn Huỳnh, mục tiêu đề ra là từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mẹo phải triệt phá hết các đối tượng, băng nhóm tội phạm tại Phú Quốc nhằm lập lại trật tự kỷ cương, mang lại sự an toàn và bình yên không chỉ cho người dân mà còn cho khách du lịch đến đảo ngọc.

Công an tỉnh Kiên Giang được cấp trên giao thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tạm trú, tạm vắng; hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng... nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an phải tiếp tục đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm, nhất là băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương hoàn thành thủ tục, trang bị máy soi chiếu; phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào tại các bến cảng, nhà ga.

Võ Văn Lương là một trong những người cầm đầu băng nhóm "xã hội đen" ở Phú Quốc. Ảnh: Việt Nhân.

Đối với vụ nổ súng tại Phú Quốc ngày 27/10, ông Mai Văn Huỳnh chỉ đạo các cơ quan tố tụng tập trung giải quyết dứt điểm, đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, nhất kẻ chủ mưu, cầm đầu băng nhóm.

Đối với tổ công tác đặc biệt do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh làm tổ trưởng, lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng tại Phú Quốc. UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương cắm mốc ranh giới sử dụng đất rừng, đảm bảo phân định rõ ràng ranh giới sử dụng giữa đất rừng và đất của các tổ chức, cá nhân khác; hoàn thành việc giao, cấp đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho tổ chức quản lý rừng, để quản lý chặt chẽ.

“UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, để khắc phục tình trạng xung đột, tranh chấp về đất đai trên địa bàn Phú Quốc”, lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang nhấn mạnh.

Trưa 27/10, Võ Văn Lương (còn gọi là Hai Lượng, 35 tuổi, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh) cùng hơn 50 người đi 8 ôtô đến ấp Bến Tràm để giải quyết mâu thuẫn liên quan đất đai với Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương). Trong lúc 2 bên cãi nhau, Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) là đàn em của Lương, đã dùng súng bắn vào nhóm người của Đoài, làm 2 người chết, 4 người bị thương. Sau khi bắt được Long, cảnh sát thu giữ khẩu súng bắn đạn hoa cải được bị can này giấu ở bìa rừng. Cơ quan điều tra đang giám định các khẩu súng và đạn tạm giữ của các bị can. Hiện, đã có 44 người bị khởi tố, tạm giam về 2 tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.