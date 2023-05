Lãnh đạo thế giới chúc mừng Vua Charles III và hoàng hậu

“Xin chúc mừng Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã đăng quang. Tình bạn lâu dài giữa Mỹ và Vương quốc Anh là nguồn sức mạnh cho cả hai dân tộc chúng ta. Tôi tự hào rằng Đệ nhất phu nhân (Jill Biden) đang đại diện nước Mỹ tham gia sự kiện lịch sử này”, CNN dẫn lời Tổng thống Joe Biden viết trên Twitter.



Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng gửi "những lời chúc tốt đẹp nhất" tới Vua Charles III và hoàng hậu trên Twitter, khẳng định hội đồng đánh giá cao sự cống hiến của nhà vua cho các nỗ lực bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ireland Micheál Martin nhấn mạnh ngày nhà vua và hoàng hậu đăng quang là “một dịp rất quan trọng với nhiều người dân trên khắp hòn đảo này". "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mối quan hệ hữu nghị và những kết nối mạnh mẽ giữa giữa các dân tộc", ông nói thêm.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng chia sẻ trên Twitter: "Tấm tranh khảm cổ Cosmateque ở Tu viện Westminster, nơi đặt ngai vàng cho lễ đăng quang của Vua Charles III, được tạo ra dưới bàn tay điêu luyện của các thợ thủ công người Italy cách đây khoảng 8 thế kỷ".

"Ngày nay, nó vẫn ở đó, kể câu chuyện về sự hợp tác lịch sử và hiệu quả giữa Italy - Vương quốc Anh và khiến thế giới kinh ngạc. Chúng tôi chắc chắn Vua Charles III sẽ tiếp tục củng cố (mối quan hệ này) tương tự nỗ lực của Thủ tướng Rishi Sunak", bà nói.

Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset cũng gửi "những lời chúc tốt đẹp nhất cho một triều đại lâu dài và hạnh phúc". Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna viết trên Twitter: "Chúa phù hộ nhà vua".

Lễ đăng quang của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla diễn ra tại Tu viện Westminster vào ngày 6/5 với cuộc diễu hành chính thức lớn nhất tại Anh trong 70 năm. Các thành viên hoàng tộc, nguyên thủ và quan chức từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tập trung tại thủ đô London của Anh để tham dự buổi lễ, theo Guardian.

Chín cuốn sách nên đọc về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Độc giả có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống, gia đình và cá tính của Nữ hoàng Elizabeth qua chín cuốn sách do New York Times giới thiệu. Trong đó có thể kể đến cuốn Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch - cuốn tiểu sử cung cấp nhiều thông tin và được ra mắt trùng với lễ kỷ niệm kim cương của Nữ hoàng (2012).

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.