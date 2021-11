Lãnh đạo Disney tranh cãi về định hướng của Disney+

'Doctor Strange 2' phải quay lại nhiều cảnh phim

Diễn viên và ê-kíp đoàn “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sẽ làm việc liên tục tới cuối tháng 12 để quay lại nhiều cảnh phim song song sản xuất nội dung mới.