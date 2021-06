Lãnh đạo Digiworld chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu sang công ty riêng

Hàng loạt lãnh đạo cấp cao và người có liên quan của Digiworld đã đăng ký chuyển nhượng khoảng 7,6 triệu cổ phiếu DGW sang công ty riêng.

Công ty Cổ phần Thế giới số (Digiworld, mã chứng khoán DGW) vừa ra một loạt thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty và người có liên quan. Theo đó, các lãnh đạo cấp cao và người có liên quan của Digiworld đăng ký chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu DGW đang nắm giữ để góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Đầu tiên, bà Đặng Kiện Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Digiworld, đăng ký chuyển nhượng 2,36 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,46% cho Công ty TNHH MTV DKP. Giá trị giao dịch dự kiến rơi vào khoảng trên 23 tỷ đồng .

Tiếp đó, ông Đoàn Hồng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Digiworld, đăng ký chuyển nhượng 1,94 triệu cổ phiếu DGW, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,49%, cho Công ty TNHH MTV DHV. Giá trị giao dịch dự kiến là 19 tỷ đồng .

Anh trai ông Đoàn Hồng Việt là ông Đoàn Anh Quân cũng muốn chuyển 1,83 triệu cổ phiếu DGW, tương ứng 4,24% vốn sang Công ty TNHH MTV AQ.

Bà Tô Hồng Trang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Digiworld, đăng ký chuyển nhượng 1,46 triệu cổ phiếu DGW, tương ứng 3,37% vốn sang Công ty TNHH MTV TOHT. Giá trị giao dịch dự kiến gần 15 tỷ đồng .

Như vậy, tổng số cổ phiếu DGW sẽ thực hiện chuyển nhượng lên tới 7,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,6% vốn tại Digiworld. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 16/6 đến ngày 12/7.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DIGIWORLD THEO NĂM

Nhãn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 KH Doanh thu column tỷ đồng 3821 5937 8488 12536 15200 Lợi nhuận sau thuế column

78 110 163 267 300

Trước đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua việc 4 cổ đông trên được sử dụng cổ phần tại Digiworld để góp vốn thành lập công ty TNHH MTV do chính cổ đông đó làm chủ sở hữu. Các công ty này sau khi thành lập sẽ trở thành cổ đông của Digiworld và phải có trách nhiệm tuân thủ điều lệ của công ty.

Được biết, cả 4 công ty được chuyển nhượng cổ phần đều có trụ sở tại TP.HCM và hoạt động kinh doanh chính là bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Năm 2020, Digiworld đạt doanh thu 12.700 tỷ, tăng 47% so với năm liền kề và lợi nhuận sau thuế 267 tỷ, tăng tới 62%. Bình quân 5 năm gần nhất, tốc độ tăng trưởng kép của công ty là 35% mỗi năm.

Về kế hoạch 2021, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu 15.200 tỷ, cao hơn 20% so với 2020 và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ, tăng 12%. Đại diện doanh nghiệp cho biết sau quý I, doanh thu ước tính của công ty đã đạt 5.000 tỷ, tăng 117% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế của 3 tháng đầu năm dự kiến là 105 tỷ, tăng 133% so với quý I/2020. Như vậy, kết quả quý I của Digiworld đã hoàn thành 1/3 chỉ tiêu cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, giá cổ phiếu DGW tăng 4,17% lên 125.000 đồng, khối lượng khớp lệnh gần 300.000 đơn vị. So với hồi đầu năm, thị giá cổ phiếu của Digiworld tăng 47%.

Digiworld là một trong 3 nhà phân phối sản phẩm công nghệ (ICT) lớn nhất Việt Nam và là doanh nghiệp phân phối độc quyền sản phẩm Xiaomi ở thị trường trong nước. Từ đầu năm 2021, Digiworld còn bắt đầu phân phối các sản phẩm của Apple tại Việt Nam.