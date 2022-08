Lãnh đạo cấp cao ngành bảo hiểm và 4 bài học thành công từ đại bàng

Nguyên tắc sống của chim đại bàng mang đến nhiều bài học cuộc sống quý giá. Đây cũng là nguồn cảm hứng làm nên thành công của anh Vũ Công Thắng - CAO Chubb Life Việt Nam.

Thời điểm tập bay là lúc đại bàng bắt đầu học cách thoát khỏi vùng an toàn, đối mặt chông gai của cuộc sống. Nguyên tắc sống độc đáo, thậm chí có phần khắc nghiệt khiến đại bàng trở thành loài chim huyền thoại, thách thức bão tố.

Quyết định bắt đầu công việc trong ngành bảo hiểm nhân thọ từ con số 0 của CAO Vũ Công Thắng cũng giống hình ảnh loài chim đại bàng dũng mãnh sải cánh bay trên bầu trời. Lựa chọn quyết đoán ấy mở ra hành trình đáng nhớ cho vị CAO trẻ, tạo đà để anh trở thành một trong những lãnh đạo trẻ của thương hiệu bảo hiểm hàng đầu từ Mỹ.

Từ khi còn là học sinh cấp 3, anh Vũ Công Thắng đã ôm ấp hoài bão lớn. Với hành trang chuyên Toán - Tin từ trường chuyên Chu Văn An (Hà Nội), anh nỗ lực giành học bổng của một trường đại học tại Pháp. Con đường sự nghiệp của anh Vũ Công Thắng lúc ấy được dự đoán là: Tốt nghiệp đại học, học thạc sĩ, trở về Việt Nam và làm việc theo chuyên ngành quản trị nhân sự.

Thế nhưng, chàng trai trẻ quyết định “rẽ ngang” ngành bảo hiểm nhân thọ và chấp nhận bắt đầu từ con số 0. Thời điểm ấy, giá trị của bảo hiểm nhân thọ chưa được hiểu đúng. Quyết định của anh vì vậy cũng vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình.

Thế nhưng, tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp bảo hiểm mang lại, anh quyết tâm theo đuổi công việc đã chọn.

“Niềm tin phải có cơ sở. Cơ sở của tôi lúc bấy giờ là nhìn ra giá trị của bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là khi được sống và học tập tại quốc gia phát triển, nơi cuộc sống thịnh vượng của người dân được xây dựng từ kế hoạch tài chính dài hạn, được bảo vệ trước những rủi ro không lường trước. Khi bạn có niềm tin vững chắc, hãy dũng cảm tạo lối đi riêng và dấn thân với lựa chọn của mình”, anh Thắng chia sẻ.

Dần dần, anh thuyết phục được bố mẹ lẫn người thân tham gia và chia sẻ giá trị của bảo hiểm nhân thọ với những người xung quanh.

Theo CAO Chubb Life Việt Nam, bước chân khác biệt đầu tiên trong sự nghiệp của anh được truyền cảm hứng từ cách loài chim đại bàng chọn hướng bay riêng trên tầm cao khác.

Thời gian đã chứng minh lựa chọn của vị CAO trẻ là đúng đắn, khi anh liên tiếp chinh phục những cột mốc lớn trong sự nghiệp. Tại Chubb Life Việt Nam, sau hơn một năm gia nhập, anh nhanh chóng bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, xây dựng đội ngũ vững mạnh tới 1.000 nhân sự và tạo ra nhiều thay đổi cho đội nhóm với hình ảnh trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Anh còn được biết đến là “người truyền lửa” nhờ sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực. Anh Thắng tự tin có thể tiếp tục sải cánh bay xa để tạo ra nhiều giá trị cho đồng đội, công ty và cộng đồng.

Với Chubb Life Việt Nam, anh Vũ Công Thắng cảm nhận rõ sự tương đồng giữa ý chí và tinh thần quyết liệt vì mục tiêu lớn của loài đại bàng trong từng bước phát triển của thương hiệu bảo hiểm này.

Từ những ngày đầu thành lập, Chubb Life Việt Nam đặt mục tiêu lan tỏa giá trị bảo hiểm là bảo vệ. Theo đó, Chubb Life Việt Nam mang đến thị trường dòng bảo hiểm liên kết chung; trở thành một trong những công ty tiên phong số hóa để sở hữu hệ sinh thái số toàn diện, xuyên suốt từ tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh, tư vấn và chăm sóc khách hàng, thẩm định tự động 24/7 (STP - Straight Through Processing), đến đầy đủ tiện ích trực tuyến dành riêng cho khách hàng.

“Tại Chubb Life Việt Nam, mục tiêu được đặt ra là mục tiêu chung. Công ty luôn hướng đến tinh thần ‘One for all, all for one’ (tạm dịch: Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người). Mọi người cùng suy nghĩ, chung nhịp đập, hướng đến mục tiêu duy nhất là đem đến lá chắn toàn diện cho khách hàng; đồng thời nhìn thấy từng thành viên của công ty xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho chính họ và gia đình”, CAO Chubb Life Việt Nam chia sẻ.

Theo anh Thắng, nếu khách hàng, cộng đồng nhận được giá trị thiết thực thì công ty mới có thể phát triển, từ đó đội ngũ và từng cá nhân cũng sẽ phát triển. Đó là lý do mỗi thành viên Chubb Life Việt Nam không ngừng nỗ lực vượt qua chính mình mỗi ngày, đặt mục tiêu, giá trị chung lên trên mưu cầu cá nhân. Đó cũng là cách các thành viên gặt hái thành công cho chính mình.

Phong cách lãnh đạo của vị CAO trẻ tương đồng cách đại bàng tập bay cho con. Theo đó, đại bàng mẹ sẽ ném đại bàng con khỏi tổ và lặp lại quá trình này đến khi đại bàng con có thể tự vỗ cánh. Đó cũng là cách anh Thắng trui rèn nhân viên: Để nhân viên trải nghiệm nhiều nhất có thể, thậm chí vấp ngã để có được những bài học đáng giá, từ đó tự đứng lên và trưởng thành.

Với đội ngũ, anh Thắng vừa là huấn luyện viên (coach), vừa là cố vấn (mentor) để dẫn dắt từng cá nhân khám phá, phát huy tối đa thế mạnh cũng như hiểu rõ điểm yếu của bản thân để tìm được con đường phù hợp. Dù ở vai trò nào, anh cũng luôn để đội ngũ tự tìm thấy động lực và nỗ lực bước tiếp.

“Nếu nhìn thấy bất cứ ai có nỗ lực, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nếu chưa nhìn thấy được điều đó, tôi tiếp tục quan sát và chờ đến lúc họ tự tìm thấy động lực cho riêng mình”, anh Thắng chia sẻ.

Đại bàng là một trong số ít loài chim yêu thích các cơn bão. Gió và bão cho đại bàng cơ hội lướt cao hơn, vượt trên cả những đám mây để chinh phục tầm cao mới. Nguyên tắc sống độc đáo từ đại bàng là nguồn cảm hứng cho CAO Vũ Công Thắng.

Thay vì né tránh khó khăn, anh chọn cách đương đầu, biến thử thách thành cơ hội nâng cao bản thân và tổ chức. Anh xem khó khăn trong cuộc sống như những cơn bão. “Cơn bão có thể vùi lấp hoặc nâng bạn lên, điều đó phụ thuộc vào bản thân có giang rộng đôi cánh của mình như đại bàng hay không”, anh chia sẻ.

Nhìn lại những thành tựu đạt được, anh cho rằng đó là kết quả của cả quá trình được tạo nên từ khát vọng, sự dấn thân, là hành động, thậm chí sức bật của bản thân trước những trở ngại, chông gai. “Chúng ta không cần phải vĩ đại để bắt đầu. Xuất phát điểm có thể là con số không, nhưng nếu có niềm tin và không ngừng nỗ lực để bước tới, xem thách thức là cơ hội để trưởng thành, ta sẽ tạo ra các cột mốc phát triển cho chính mình”, anh Thắng chia sẻ.

Anh cho biết tại Chubb Life Việt Nam, tỷ lệ đội ngũ trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm gần 64%. Thế hệ kế thừa với nguồn năng lượng mới, trẻ trong tư duy, suy nghĩ, hành động được phát triển cùng các thế hệ đi trước dày dặn kinh nghiệm tạo nên cộng hưởng năng lượng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

Điều này lý giải mục tiêu của Chubb Life Việt Nam hiện tại: Tiếp tục trẻ hóa đội ngũ, xây dựng không gian sống và làm việc sáng tạo, văn phòng 6 sao, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia công ty và đem đến nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Không thuộc kiểu lãnh đạo “ra lệnh”, anh Thắng là người nhiệt huyết, dấn thân, cùng nghĩ và làm với đội ngũ. Hành trình “CAO Tour” đến thăm và chia sẻ định hướng kinh doanh với các thành viên toàn quốc trên cương vị mới cũng giúp anh lắng nghe từng người trong đội ngũ.

Anh tin rằng đến gần với tập thể là cách hiệu quả để thổi bùng ngọn lửa đam mê trong mỗi người, cũng như vạch ra chiến lược riêng biệt và phù hợp cho từng văn phòng, địa phương.

Với khách hàng, vị CAO trẻ cho biết: “Hiện nay, khách hàng không đơn thuần nghĩ đến chuyện nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không, mà là tham gia bảo hiểm của công ty nào.

Vì vậy, Chubb Life Việt Nam tiếp tục xây dựng các giá trị thương hiệu bền vững, hoàn thiện danh mục sản phẩm đa dạng, gia tăng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tạo ấn tượng về trải nghiệm để thu hút, đưa khách hàng trở thành các đại sứ thương hiệu của Chubb Life Việt Nam”.

Dù đạt những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, CAO của Chubb Life Việt Nam vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Anh lấp đầy lịch trình mỗi ngày với những kế hoạch và danh sách hoạt động, luôn giữ năng lượng tích cực. Mỗi sáng thức giấc, câu hỏi anh đặt ra cho mình và đồng đội là: “Chúng ta có thể làm gì mới và tốt hơn?”. Vì vậy, anh được nhiều nhân viên ví như “ngân hàng” dự trữ năng lượng trẻ, là “trạm sạc” cảm hứng cho đội ngũ bất cứ khi nào.

CAO Chubb Life Việt Nam tin rằng bầu trời rộng bao nhiêu, sự nghiệp con người cũng có thể lớn bấy nhiêu. Muốn bay xa, bước sang trang mới cuộc đời, mỗi người phải dám thay đổi, mạo hiểm và không ngừng tiến lên phía trước.