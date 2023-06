Lãnh đạo Bộ Công an chia sẻ đau thương với các gia đình CBCS hy sinh

Sáng 12/6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 CBCS hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đồng chí là lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an một số địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng thân nhân các đồng chí Công an xã hy sinh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa viếng, gửi lời chia buồn của Bộ trưởng đến gia đình, thân nhân các đồng chí Công an xã hy sinh.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung thắp hương tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Đến thắp nén hương tưởng nhớ, thăm hỏi tại gia đình, thân nhân 4 cán bộ, chiến sĩ, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã khi thi hành nhiệm vụ, vì sự bình yên cho nhân dân. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, thân nhân của 4 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh, cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn và Quỹ “nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” cho gia đình thân nhân các đồng chí Công an xã.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an hy sinh, chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các chiến sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Trước những hy sinh, vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ Công an xã, đồng chí Thứ trưởng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí. Đồng thời, trao Quỹ “nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” 100 triệu đồng/gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh.

Các đồng chí lãnh đạo Công an các địa phương thắp hương tưởng nhớ các cán bộ Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đại diện thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh bày tỏ trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chia sẻ kịp thời những đau thương, mất mát cùng gia đình.