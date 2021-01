Lạng Sơn yêu cầu xử lý nghiêm hành vi ném đá trên cao tốc

Nhà chức trách tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo khẩn trương xử lý hành vi ném đá vào ôtô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Tại công văn số 54/UBND-KT, nhà chức trách tỉnh Lạng Sơn yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Chi Lăng, Công an huyện Hữu Lũng và các lực lượng chuyên môn khẩn trương điều tra, làm rõ kẻ có hành vi phá hoại nêu trên; củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, nhất là các hộ dân sinh sống dọc tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn sớm giải quyết dứt điểm các nội dung còn vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công và các vấn đề phát sinh khác liên quan đến dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (nếu có).

Trong công văn nêu, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, xử lý hiệu quả vụ việc. Thông tin đúng bản chất, diễn biến sự việc để kịp thời lên án các hành vi phá hoại, vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người khác, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh, ấn tượng của du khách đối với người dân Lạng Sơn.

Các thanh, thiếu niên thuật lại hành vi ném đá tại hiện trường.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của các lái xe, công an huyện Hữu Lũng xác định 5 nghi phạm có hành vi ném đá trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Nhóm nghi phạm đều trú tại huyện Hữu Lũng có độ tuổi từ 15-20. Trong đó, 3 người đang là học sinh trường THCS Hòa Lạc, 2 người còn lại đã bỏ học.

Theo cảnh sát, nhóm nghi phạm khai nhận tối 9/1 rủ nhau lên cầu vượt cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, đoạn km 68+900 thuộc thôn 94-96 xã Hòa Lạc ngồi chơi và dùng đá ném vào các phương tiện đang lưu thông phía dưới. Cảnh sát ghi nhận 11 xe bị hư hỏng do bị trúng đá.

Công an huyện Hữu Lũng đang làm rõ hành vi của người có liên quan và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.