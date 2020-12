Làng nổi Tân Lập nằm ở tỉnh nào?

7. Chi tiết màu xanh lá, xanh dương trong biểu trưng tỉnh Long An thể hiện điều gì? Sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây

Sông Vàm Cỏ Bắc và Vàm Cỏ Nam

Sông Vàm Cỏ Thượng và Vàm Cỏ Hạ Theo Cổng TTĐT Long An, biểu trưng tỉnh thể hiện 2 chữ "LA" (tức Long An) cách điệu, hình tượng bông sen, chim bồ câu... Trong đó, chi tiết 2 màu xanh lá, xanh dương nhằm tượng trưng 2 con sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, vốn là nét đặc trưng về địa lý của Long An. Ảnh: Cổng TTĐT Long An.