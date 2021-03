'Lang băm' tống tiền người phụ nữ bằng clip nhạy cảm

Mỗi lần bấm huyệt cho chị Q., Vĩnh yêu cầu phải quan hệ tình dục. Cảnh sát xác định anh ta đã quay clip rồi tống tiền nạn nhân.

Công an Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Vĩnh (32 tuổi, trú xã Quảng La, TP Hạ Long) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Vĩnh bán thuốc nam gia truyền, chữa bệnh bằng cách bấm huyệt. Tháng 11/2020, chị Q. (phường Cao Xanh, TP Hạ Long) tìm tới Vĩnh để chữa bệnh trĩ.

Bị can Vũ Văn Vĩnh.

Quá trình khám chữa bệnh, Vĩnh nói với chị Q mỗi lần bấm huyệt phải quan hệ tình dục. Nảy sinh ý định tống tiền người phụ nữ này, bị can dùng điện thoại di động quay video.

Đầu tháng 12/2020, Vĩnh gọi điện cho chị Q. nói mạng xã hội đăng hình ảnh 2 người quan hệ tình dục. Muốn gỡ video, nạn nhân phải chuyển 10 triệu đồng. Sau đó, chị Q. đã làm theo lời Vĩnh.

Ngoài ra, công an còn xác định bị can sử dụng nhiều số điện thoại khác tống tiền chị Q. bằng thủ đoạn tương tự. Để tạo lòng tin, Vĩnh chủ động góp tiền cùng nạn nhân. Nhưng người gọi điện đe dọa đều do Vĩnh giả mạo.

Tổng số tiền mà Vĩnh chiếm đoạt của chị Q. là 50 triệu đồng.