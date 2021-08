Land Cruiser - mẫu SUV ‘huyền thoại’ của Toyota

Không chỉ trở thành dòng xe địa hình huyền thoại, Land Cruiser còn là model có vòng đời lâu nhất của hãng xe Nhật Bản.

Không chỉ trở thành dòng xe địa hình huyền thoại, Land Cruiser còn là model có vòng đời lâu nhất của hãng xe Nhật Bản. Hơn 10,4 triệu chiếc xe được bán ra trên toàn thế giới là minh chứng cho sự thành công của mẫu SUV này nói riêng và thương hiệu Toyota nói chung.

Trải qua 12 dòng xe, đến nay, Toyota Land Cruiser vẫn liên tục được nâng cấp nhằm duy trì và khẳng định vị thế ở phân khúc xe có sự cạnh tranh của nhiều thương hiệu lớn.

Kỷ niệm 70 năm ra đời mẫu xe này, thương hiệu Nhật Bản ra mắt thế hệ Land Cruiser 300. Xe vẫn mang những yếu tố được xem là tôn chỉ của thương hiệu như trang bị tiện nghi cao cấp, vận hành mạnh mẽ… nhưng tất cả được nâng lên một tầm cao mới.

Toyota Land Cruiser 300 được tái thiết kế và kế thừa những giá trị riêng của dòng 200 được ra mắt vào năm 2007. Xe có diện mạo mới với ngoại thất được thiết kế theo phong cách Brutal & Sensual. Phần đầu xe nổi bật với đường nét vuông vắn cùng các chi tiết kim loại toát lên sự hầm hố, mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt và hệ thống đèn LED được nối liền mạch, nâng cấp hơn so với thế hệ trước. Còn đuôi xe thiết kế hình khối mỏng cho hiệu suất khí động học tốt hơn và dáng vẻ tổng thể chắc chắn, bề thế.

Land Cruiser thế hệ mới được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA (Toyota New Global Architecture) với chiều dài tăng nhẹ so với thế hệ trước, trong khi trọng lượng nhẹ hơn tới 120 kg. Cùng với đó, xe được hạ thấp trọng tâm và cải tiến cấu trúc hệ thống treo.

Thay đổi lớn tiếp theo của mẫu SUV hạng sang này là nâng cao sức mạnh vận hành, nhờ thay thế hoàn toàn dòng động cơ V8 bằng thế hệ mới hiện đại, mạnh mẽ hơn. Cụ thể, xe sở hữu động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép hoàn toàn mới, công suất cực đại đạt 409 hp tại vòng tua 5.200 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 650 Nm tại vòng tua 2.000-3.600 vòng/phút.

Chưa dừng lại ở đó, Land Cruiser 300 sẽ là thế hệ đầu tiên xuất hiện hộp số tự động 10 cấp. Kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian, xe có khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà. Mẫu SUV này còn đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, góp phần lớn vào việc bảo vệ môi trường.

Xác định rõ tập khách hàng là những người có vị thế trong xã hội, Land Cruiser 300 mang đến loạt trang bị cao cấp. Với kích thước đồ sộ 4.965 x 1.980 x 1.945 mm (dài x rộng x cao), Land Cruiser 300 sở hữu khoang xe rộng rãi, thoải mái cho người dùng. Đồng thời, diện tích khoang hành lý rộng hơn khi tăng tới 250 mm. Xe có 3 hàng ghế, trong đó, hàng ghế thứ 2 và 3 có thể gập lại dễ dàng để tối ưu không gian sử dụng.

Với mục tiêu đem lại sự sang trọng, hiện đại, nội thất LC300 sử dụng nhiều chất liệu cao cấp với phần tay lái được bọc da và có thêm chi tiết gỗ cùng hệ thống điều chỉnh 4 hướng. Phần nội thất còn lại đều sử dụng chất liệu da cao cấp, đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người ngồi trên xe.

Các tiện ích trên Land Cruiser mới đều hướng đến tạo sự thoải mái tối đa cho người sở hữu với ghế lái nhớ vị trí, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp tính năng sưởi và làm mát. Điều hòa 4 vùng độc lập giúp gió tỏa đều trong khoang xe, mang lại cảm giác thư thái cho tất cả hành khách. Hàng ghế sau cũng được tích hợp chế độ thông gió để người dùng cảm thấy thoải mái ngay cả khi không cầm lái.

Để tạo nên một không gian giải trí có thể thỏa mãn những khách hàng cao cấp, Land Cruiser mới sử dụng màn hình giải trí kích thước 12,3 inch. Cùng với đó là dàn âm thanh 14 loa JBL tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, mang lại cảm giác thư giãn nhất cho những người ngồi trong xe.

Ngoài ra, cửa sổ trời chỉnh điện cũng là một trang bị tiện ích nổi bật trên LC300, giúp người sử dụng dễ dàng hòa mình với thiên nhiên, chỉ với một nút bấm. Chi tiết hộp lạnh được trang bị như một tiện ích cao cấp, cho phép người dùng bảo quản hoặc làm mát đồ uống một cách tốt nhất, đem lại sự thoải mái tối đa trên mọi hành trình.

Toyota Land Cruiser luôn là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên khi nói về sự an toàn, bền bỉ và hiệu suất off-road đáng nể. Thế hệ LC300 cũng không ngoại lệ với hàng loạt trang bị mới cùng các tính năng vận hành được nâng cấp.

Một trong các tính năng đáng tự hào nhất trên LC300 là hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi Terrain Select) cùng tùy chọn 3 chế độ lái, gồm: Eco, normal, sport. Trang bị này giúp xe nhận diện nhiều loại địa hình khác nhau, tự động điều chỉnh hệ thống giảm xóc, kiểm soát lực kéo... để tối ưu khả năng vận hành trên mọi loại địa hình địa hình. Tuy vậy, với những người cầm lái thích sự chủ động, các tính năng vượt địa hình Mud/Sand/Deep Snow… vẫn luôn sẵn sàng.

Điểm đặc trưng của Land Cruiser chính là hệ thống hỗ trợ vượt địa hình Crawl Control. Hệ thống này hoạt động như một trợ lý đáng tin cậy khi biến các loại địa hình khó trở nên dễ dàng hơn chỉ với một nút bấm. Người lái chỉ cần tập trung vào việc quan sát và đánh lái, trong khi hệ thống đảm trách điều khiển chân ga/chân phanh theo tốc độ mà người dùng đã lựa chọn.

Bên cạnh việc tiếp tục phát huy thế mạnh của một mẫu xe địa hình, Land Cruiser 300 còn có bước tiến mới trong công nghệ an toàn khi lần đầu tiên được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Hệ thống bao gồm nhiều tính năng an toàn cao cấp như điều khiển hành trình chủ động DRCC, đèn chiếu xa tự động AHB, hỗ trợ theo dõi làn đường LTA và cảnh báo tiền va chạm PCS, đem đến độ an toàn cao cũng như sự an tâm cho người sử dụng.

Nâng cấp này cho phép LC300 không chỉ tiếp tục phô diễn thế mạnh ở đường địa hình, mà còn khẳng định sự an toàn trên đường onroad, giúp mẫu SUV trở nên toàn vẹn hơn, cân bằng nhu cầu sử dụng ở tất cả khu vực vùng miền.

Quote tràn trang: “Land Cruiser 300 là sự tổng hoà của những công nghệ hiện đại, thiết bị cao cấp và sang trọng với chất riêng vốn có của mẫu xe “huyền thoại” nhà Toyota”.

Land Cruiser luôn là mẫu xe đầu bảng của Toyota, với sự phong phú về trang thiết bị, cùng công nghệ mới nhất mà hãng đang sở hữu. Thế hệ Land Cruiser 300 vẫn giữ lại những chất riêng của dòng xe “huyền thoại” nhà Toyota, với độ bền bỉ và khả năng off-road mạnh mẽ. Song song đó, sự tổng hoà của những công nghệ hiện đại, thiết bị cao cấp và sang trọng cũng góp phần củng cố vị thế của Land Cruiser - mẫu xe vốn đã khẳng định đẳng cấp trên thế giới trong suốt 70 năm qua.