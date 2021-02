Lana Condor - cô gái tuổi Sửu gốc Cần Thơ thành công ở Hollywood

Ngày 12/2, loạt To All the Boys ra mắt phần ba mang tên Always and Forever. Đây là bộ phim học đường, mang chủ đề tuổi mới lớn, xoay quanh học sinh cuối cấp người Mỹ gốc Hàn Lara Jean Covey. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Jenny Han và là phần cuối cùng của thương hiệu điện ảnh.