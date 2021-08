Lần xuất hiện hiếm hoi của Brad Pitt

Ba ngôi sao hạng A Brad Pitt, Margot Robbie và Tobey Maguire trở lại phim trường "Babylon" trong bối cảnh biến thể Delta của Covid-19 lây lan nhanh ở Mỹ.

Theo Page Six, bộ phim Babylon của Damien Chazelle bấm máy ở Los Angeles, Mỹ. Ba ngôi sao Brad Pitt, Margot Robbie và Tobey Maguire có mặt đầy đủ trên phim trường.

Brad Pitt xuất hiện trên phim trường với trang phục đơn giản. Nam diễn viên diện trang phục trắng, mũ bucket cùng màu. Tài tử Mỹ chọn dây chuyền vàng để phối cùng trang phục. Trong loạt ảnh, Brad Pitt trò chuyện vui vẻ với nhân viên đoàn phim.

Brad Pitt xuất hiện trên phim trường Babylon. Ảnh: BackGrid.

Đây là lần hiếm hoi Brad Pitt được chụp lại ảnh đời thường. Từ ngày vướng tin hẹn hò người mẫu Đức Nicole Poturalski (hiện chia tay) hồi tháng 8/2020, ngôi sao 58 tuổi hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Ngoài ra, việc giành quyền nuôi con căng thẳng với Angelina Jolie khiến nam diễn viên ngày càng kín tiếng.

Ngôi sao khác xuất hiện trên phim trường là Tobey Maguire. Tài tử 46 tuổi cười tươi khi trò chuyện với nhân viên.

Theo Page Six, sao phim Người Nhện từ lâu không xuất hiện trên màn bạc, ngoài việc lồng tiếng cho The Boss Baby (2017). Babylon là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Tobey Maguire sau 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng, kể từ Pawn Sacrifice (2014).

Margot Robbie và Tobey Maguire có mặt tại Los Angeles để ghi hình phim mới. Ảnh: BackGird.

Margot Robbie - bạn diễn của Brad Pitt trong Once Upon a Time in Hollywood - cũng xuất hiện trên phim trường. Minh tinh hạng A gây ấn tượng với giày cao gót buộc dây.

Babylon là bộ phim do Paramount Pictures sản xuất và lấy bối cảnh thập niên 1920. Tác phẩm nói về quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp điện ảnh từ thể loại phim câm sang phim có lời thoại.

Ngoài ba ngôi sao hạng A Brad Pitt, Margot Robbie và Tobey Maguire, phim có sự góp mặt của loạt sao nổi tiếng như Olivia Wilde, Spike Jonze, Jeff Garlin và Chloe Fineman...