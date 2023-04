Lần trưng bày hiếm hoi 6 ấn bản ‘First Folio’ của Shakespeare

6 bản sao hiếm của ấn bản "First Folio", tuyển tập các vở kịch của đại văn hào William Shakespeare, sẽ được trưng bày ở London vào tuần tới, theo Reuters.

Triển lãm trưng bày 6 bản sao này sẽ diễn ra tại phòng trưng bày của nhà đấu giá Christie ở London từ ngày 2/5 đến ngày 26/5. Sau thời gian trưng bày, các bản sao sẽ được trả lại cho chủ nhân của chúng.

Sự kiện này được tổ chức để kỷ niệm 400 năm ngày ra mắt ấn bản First Folio đầu tiên - ngày 8/11/1963. Tác phẩm này được bạn bè của Shakespeare biên soạn và xuất bản 7 năm sau khi ông qua đời (ngày 23/4/1616). Tuyển tập này gồm 36 vở kịch và được chia theo hài kịch, bi kịch và lịch sử.

6 bản sao đã được giới thiệu tại phòng trưng bày của nhà đấu giá Christie ở London. Ảnh: Reuters.

Margaret Ford, trưởng bộ phận sách quốc tế của Christie, thông tin với Reuters tại buổi xem trước triển lãm hôm thứ 24/4 rằng: “Nếu chúng ta không có các ấn bản First Folio, rất có thể một nửa di sản của Shakespeare (gồm 18 vở kịch chưa được ra mắt) sẽ không được công chúng biết tới. Trong số các tác phẩm này có nhiều vở kịch rất nổi tiếng hiện nay như Macbeth, Julius Caesar hay All's Well That Ends Well".

"Chúng tôi không biết chính xác có bao nhiêu bản sao đã được ra mắt, nhưng ước tính gần nhất là 750 bản. Và có khoảng 235 bản sao còn tồn tại đến ngày nay. Phần lớn chúng không còn hoàn hảo, nhưng vẫn còn một số ít bản hoàn chỉnh", bà Ford chia sẻ.

Vào năm 2020, một bản sao tuyển tập First Folio đã được bán với giá kỷ lục 9,97 triệu USD trong một cuộc đấu giá.

Và trong cuộc trưng bày sắp tới, 5 trong số 6 bản sao đến từ các bộ sưu tập tư nhân và bản sao thứ 6 từ thư viện Đại học London.

Bà Ford cho biết: “Đây là lần duy nhất công chúng có thể xem 6 bản sao của First Folio được trưng bày cùng nhau. 6 ấn bản nghe có vẻ không nhiều đối với người bình thường nhưng cần đặt nó vào trong bối cảnh lịch sử. Lần gần đây nhất có 4 bản sao được trưng bày là từ 100 năm trước khi Thư viện Anh kỷ niệm 300 năm ngày tuyển tập này được ra mắt”.