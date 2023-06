Lan tỏa thông điệp nâng cao sức khỏe qua ‘Chuyến xe Đề kháng’

Nhãn hàng Redoxon của Bayer Việt Nam vừa ra mắt Redoxon Kid Chew Vit C và Redoxon Chew Vit C dành cho trẻ em, người lớn, cung cấp vitamin C, hỗ trợ tăng đề kháng bảo vệ sức khỏe.

Ngày 4/6, gia đình diễn viên Văn Anh - Tú Vi và mẹ con nhà Ốc Thanh Vân đã có cuộc hội ngộ thú vị trên chuyến xe buýt hai tầng dạo quanh các địa điểm tham quan nổi tiếng của TP.HCM.

Hai gia đình còn cùng nhau tìm hiểu về vai trò quan trọng của vitamin C đối với hệ miễn dịch qua nhiều hoạt động thú vị. Hành trình thú vị mang tên “Chuyến xe Đề kháng” do nhãn hàng Redoxon tổ chức.

Hai gia đình Văn Anh - Tú Vi và Ốc Thanh Vân trước giờ khởi hành “Chuyến xe Đề kháng”.

Hành trình khám phá kéo dài khoảng một giờ trên tầng cao chuyến xe của hai gia đình cùng các bé và phụ huynh khác mang đến nhiều hứng khởi và sôi động.

Bên cạnh được ngắm nhìn những địa danh nổi tiếng từ tầng cao xe buýt với góc nhìn đầy mới mẻ, các em bé và bố mẹ được hòa mình vào các trò chơi đố vui nhộn nhịp, bổ ích về cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nhận về các phần quà dễ thương từ Bayer Việt Nam.

Nổi bật, bé Cún nhà Văn Anh - Tú Vi nhỏ tuổi nhưng hoạt bát với những pha ứng xử thông minh, đáng yêu, làm khuấy động và vui nhộn cả chuyến xe.

Bé Cún hào hứng tham gia trò chơi và có màn ứng xử lém lỉnh.

“Chuyến xe Đề kháng” là một trong những hoạt động mừng ra mắt sản phẩm mới Redoxon Kid Chew Vit C và Redoxon Chew Vit C của công ty Bayer Việt Nam. Đây hai dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung vitamin C dành cho trẻ em và người lớn, giúp hỗ trợ tăng đề kháng cho cả gia đình.

Sản phẩm Redoxon Kid Chew Vit C có dạng viên hình trái tim với vị cam thơm ngon cùng công thức chứa 200 mg vitamin C giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Dòng sản phẩm dành cho người lớn, Redoxon Chew Vit C cung cấp 500 mg vitamin C trong mỗi viên với thành phần không chứa đường.

Thói quen sống lành mạnh được hình thành từ sớm mang lại những lợi ích tích cực cho sức khỏe. Chính vì thế, thông qua chiến dịch ra mắt sản phẩm, Redoxon mong muốn nâng cao nhận thức về lợi ích của chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với cơ thể, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các bậc phụ huynh trong việc giúp trẻ hình thành các thói quen lành mạnh, xây dựng một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Cũng trên chuyến xe, các bậc phụ huynh chia sẻ các bí quyết giúp xây dựng và duy trì lối sống lành mạnh cho trẻ, đồng thời cải thiện chất lượng sức khỏe cho cả gia đình.

Ốc Thanh Vân cho biết là huấn luyện viên yoga tiếp xúc nhiều thành viên ở các lớp học khác nhau đòi hỏi cô phải đảm bảo sức khỏe thật tốt. Bên cạnh đó, bản thân nữ diễn viên và gia đình thích các hoạt động ngoài trời và khám phá nhiều nơi nên việc hướng đến xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học, nâng cao sức đề kháng cho cả nhà rất quan trọng.

Ngoài việc cân bằng và bổ sung vitamin bằng thực phẩm như rau quả tươi, uống nhiều nước, Ốc Thanh Vân còn tìm đến những giải pháp bổ trợ khác để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

“Trước đây, tôi khá lăn tăn về những sản phẩm bổ trợ vitamin và cách sử dụng sao cho phù hợp. Sau khi tham gia chương trình thực tế từ chuyến đi, tôi nhận thấy việc bổ trợ vitamin không chỉ nhất thời mà cần hình thành thói quen mỗi ngày cho các thành viên”, cô chia sẻ.

Theo Ốc Thanh Vân, Redoxon Kid Chew Vit C dạng viên nhai là một giải pháp bổ sung vitamin C thuận tiện để các con sử dụng hàng ngày.

Có nhiều cách hỗ trợ tăng cường đề kháng và miễn dịch bao gồm tập luyện thể thao thường xuyên, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và chú trọng cải thiện chế độ dinh dưỡng. Việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh và khoa học, đảm bảo nạp đủ lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày thông qua thực phẩm, các sản phẩm bổ sung sẽ giúp hỗ trợ cho hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Ông Luigi Isabelo Dejos - Giám đốc nhánh Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Bayer Việt Nam - chia sẻ: “Tại bộ phận Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Bayer, sứ mệnh của chúng tôi là ứng dụng khoa học để cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người”.

Ông Dejos bày tỏ Bayer Việt Nam luôn nỗ lực mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, thuận tiện và hiệu quả, đầu tư nguồn lực và cung cấp kiến thức giúp người tiêu dùng có thể chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và làm chủ cuộc sống.

“Điều này cũng bao gồm việc hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho mọi người. Với việc ra mắt sản phẩm Redoxon Chew Vit C và Redoxon Kids Chew Vit C, chúng tôi mong muốn đem đến những thực phẩm bảo vệ sức khỏe an toàn và tiện lợi, giúp các bậc phụ huynh dù bận rộn vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng vitamin C cần thiết cho gia đình mỗi ngày, hỗ trợ tăng cường đề kháng, nâng cao sức khỏe”, giám đốc nhánh Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Bayer Việt Nam nói thêm.

Trẻ nhỏ học hỏi từ việc quan sát và sao chép những hành động từ cha mẹ cũng như mọi người xung quanh. Do đó, cha mẹ cần trở thành một tấm gương để trẻ noi theo, giúp trẻ hình thành và duy trì thói quen ăn uống, lối sống lành mạnh.