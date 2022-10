Lặn tìm người đàn ông nhảy cầu Rạch Miễu

Cảnh sát tìm nam thanh niên nhảy cầu ở sông Vàm Cỏ Tây

Đứng giữa cầu Tân An (TP Tân An, Long An) được 15 phút, nam thanh niên leo qua lan can nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây và mất tích.