Lần theo GPS, tìm được người đàn ông trộm xe đạp công cộng ở TP.HCM

Thấy xe đạp công cộng dựng trên vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1 (TP.HCM), không khóa, người đàn ông đã lấy trộm mang đi bán.

Ngày 30/3, Công ty CP dịch vụ vận tải số Trí Nam (quản lý xe đạp công cộng), cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Bến Nghé (quận 1), tìm thấy xe đạp bị mất trộm tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Theo công ty quản lý xe đạp, ngày 28/3, đơn vị nhận cảnh báo xe đạp mang biển số X51H-21.888 di chuyển bất thường. Phía công ty đã truy vết theo định vị GPS, tìm đến địa chỉ 783/12/5 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận Tân Bình.

Người đàn ông trộm xe đạp bị công an bắt giữ. Ảnh: M.H.

Tại đây, nhân viên công ty đã trình báo và phối hợp Công an phường 6 (quận Tân Bình) kiểm tra. Công an phát hiện chiếc xe đạp trên trong căn nhà. Chủ căn nhà cho biết họ đã mua xe đạp từ một người đàn ông và có giấy tờ giao dịch.

“Người đàn ông khẳng định xe đạp này là của mình, viết giấy tờ cung cấp địa chỉ nhân thân rõ ràng nên tôi mới mua”, chủ nhà nói.

Tối cùng ngày, Công an Phường Bến Nghé (quận 1) đã truy vết và bắt giữ được người trộm xe. Công an phường Bến Nghé đã bàn giao người này cho Công an quận 1 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đại diện Công ty CP dịch vụ vận tải số Trí Nam cho biết một khách hàng khi sử dụng xong dịch vụ xe đạp công cộng, họ quên khóa phương tiện này lại và bị kẻ gian lấy trộm.

