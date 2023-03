Lần theo định vị bắt giữ người đàn ông trộm điện thoại

Hà Thanh Tuấn (36 tuổi, An Giang) đang ở cửa hàng điện thoại để chờ bán tài sản vừa trộm cắp, thì bị “khổ chủ” lần theo định vị, tri hô người dân bắt giữ.

Ngày 16/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại sơn, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hà Thanh Tuấn (36 tuổi, ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận do cần tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Hà Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sáng 21/2, Tuấn lái xe máy đến xã Vĩnh Khánh và phát hiện nhà chị Trần Thị Kim Chi (32 tuổi) không khóa cửa, nên lẻn vào trộm máy tính bảng.

Tuấn sau đó tiếp tục đến xã Vĩnh Trạch, đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thảo (56 tuổi) trộm điện thoại Samsung Galaxy S22, trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Tuấn mang máy tính bảng và điện thoại đến cửa hàng ở TP Long Xuyên hỏi giá để bán. Gia đình bà Thảo đã định vị được vị trí điện thoại bị mất, nên đến hiện trường, tri hô người dân bắt giữ Tuấn cùng tang vật.