Lần theo dấu vết nhóm giả danh Techcombank cho vay lãi suất thấp

5 lần đột nhập nhà dân trộm tài sản hơn 300 triệu đồng

Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, bắt giữ nghi phạm thực hiện liên tiếp 5 vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản.