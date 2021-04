Lần tái phát hành trắc trở của ‘Chúa nhẫn’ tại Trung Quốc

Nhiều khán giả Trung Quốc bất bình khi phiên bản 4K của “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” không thể ra rạp đúng hẹn từ 16/4.

Theo tạp chí Variety, chính quyền Trung Quốc đã chấp thuận cho tái phát hành bom tấn The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần) dưới định dạng 4K từ ngày 16/4. Song, giấy phép chỉ đến trước thời điểm khởi chiếu hai ngày và nhiều rạp chiếu phim không kịp nhận bản phim kỹ thuật số.

Trước tình hình này, các chủ rạp buộc phải hủy những suất chiếu đầu tiên, hoàn lại tiền cho khách đặt trước. Họ đồng thời thay lịch của phần đầu loạt Chúa nhẫn bằng Godzilla vs. Kong.

The Fellowship of the Ring có quá trình tái phát hành trắc trở tại Trung Quốc. Ảnh: Variety.

Nguồn tin cho biết khán giả Trung Quốc đã quen với chuyện một bộ phim không thể khởi chiếu vào phút chót bởi “lý do kỹ thuật”. Dẫu vậy, công chúng quốc gia tỷ dân vẫn bất bình trước trường hợp của The Fellowship of the Ring.

"Các nền tảng bán vé trực tuyến đã tự động hoàn trả tiền cho khách hàng. Nhiều người bực tức bởi họ đã chờ đợi rất lâu để được theo dõi bộ phim dưới định dạng mới", tạp chí Variety cho biết.

Một blogger phim ảnh viết trên Weibo hôm 15/4: "Hôm qua, phim được ấn định ngày phát hành. Sau đó, bản phim kỹ thuật số được gửi đi hôm nay và khởi chiếu từ ngày mai. Song, không rạp nào có suất chiếu đúng theo lịch này. Liệu phim có thể khởi chiếu từ 17/4 hay không nay phụ thuộc vào tốc độ của các hãng chuyển phát nhanh".

Trong khi đó, theo trang Maoyan, bản phim kỹ thuật số của The Fellowship of the Ring đã có mặt ở hầu hết rạp chiếu phim tại thành phố cấp một, hai và ba của Trung Quốc từ 17/4. Song, với rạp chiếu phim tại các thành phố cấp bốn, gần như chưa có nhà rạp nào lên suất chiếu cho ngày này. Theo đó, bộ phim phải tới tuần sau mới có thể khởi chiếu tại các địa điểm lỡ hẹn.

Nhiều người đùa rằng The Fellowship of the Ring hiện là nỗi ám ảnh đối với các nhà rạp tại quốc gia tỷ dân. Trước đó, bản tái phát hành của bom tấn Avatar cũng gặp trường hợp tương tự và khiến dư luận Trung Quốc một phen dậy sóng.

Bên cạnh The Fellowship of the Ring, Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch tái phát hành các tác phẩm còn lại trong bộ ba The Lord of the Rings. Trong khi The Two Towers dự kiến ra rạp từ 23/4, thì The Return of the King vẫn chưa ấn định ngày ra mắt.