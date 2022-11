Làn sóng 'quick quitting' ở nơi làm việc

Kiệt sức, môi trường làm việc độc hại, lạm phát, xăng tăng là những lý do khiến quick quitting tăng mạnh trong những năm gần đây.

Quick quitting /kwɪk 'kwɪt.ɪŋ/ (danh từ): Bỏ việc nhanh chóng

Định nghĩa:

LinkedIn định nghĩa quick quitting là tình trạng nghỉ việc khi mới làm chưa đầy một năm. Thuật ngữ này cũng ám chỉ những người lao động Mỹ cảm thấy thoái mái hơn khi từ bỏ công việc mới thay vì chờ cả năm trời để có sự thay đổi, thăng tiến trong công việc.

Phân tích của LinkedIn cho thấy tỷ lệ người lao động bỏ việc nhanh chóng đã tăng nhiều trong vài năm qua. Nghiên cứu cũng tiết lộ những người làm việc trong ngành công nghệ, dịch vụ tài chính, kế toán, tư vấn... bắt đầu có xu việc bỏ việc nhanh hơn trước.

Kiệt sức và môi trường làm việc độc hại có thể là hai lý do khiến người lao động quyết định từ bỏ công việc sớm. Sau đại dịch, nhiều người bắt đầu quan tâm, ưu tiên sức khỏe nên họ sẽ từ bỏ những nơi làm việc khiến họ mệt mỏi.

Lạm phát, lãi suất tăng và những lo ngại về suy thoái kinh tế cũng khiến nhiều người sớm nhảy việc để tìm vị trí khác lương cao hơn. Chưa kể, giá xăng tăng khiến những người đi làm xa từ bỏ công việc để tìm nơi làm việc gần nhà hơn hoặc những công việc có thể làm online.

Ứng dụng của quick quitting trong tiếng Anh:

- The report found that quick quitting increased most in the arts and recreation industry, followed by tech and media.

Dịch: Báo cáo cho thấy việc bỏ việc nhanh chóng tăng mạnh nhất ở ngành nghệ thuật và giải trí, tiếp đó là công nghệ và truyền thông.

- To combat quick quitting, it's up to employers to stop being so short-sighted and reward their workforce with pay raises and a culture that fosters honesty and authenticity.

Dịch: Để chống lại tình trạng bỏ việc nhanh chóng, người sử dụng lao động không nên thiển cận và hãy thưởng cho người lao động bằng cách tăng lương và xây dựng nền văn hóa khuyến khích sự trung thực và rõ ràng.