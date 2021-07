Làn sóng Covid-19 trở lại, giới phim Hàn điêu đứng

Vì ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều bộ phim buộc phải tạm dừng sản xuất như "Bogotá: City of the Lost" của Song Joong Ki hay "Money Heist" bản Hàn.

Theo SCMP, nhiều bộ phim của Hàn Quốc buộc phải trì hoãn lịch chiếu, lịch ghi hình do nước này đang đối diện với làn sóng Covid-19 thứ tư.

Ngày 6/7, cuộc họp báo chương trình thực tế Udo Inn của TVN phải huỷ đột ngột khi diễn viên Kim Hee Sun bị nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, Hee Sun đã tiếp xúc với Cha Ji Yeon - diễn viên chính trong Red Book và sắp tới là Gwanghwamun Sonata, The Bride of Black của Netflix - đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4/7.

Một ngày sau đó, Hee Sun và những diễn viên khác trong đoàn làm phim The Bride of Black được xác nhận âm tính với virus corona.

Kim Hee Sun bị nghi dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: SCMP.

Việc Cha Ji Yeon mắc Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều đoàn làm phim. Cụ thể, Red Book buộc phải tạm dừng tới ngày 17/7, trong khi cuộc họp báo cho Gwanghwamun Sonata được dự kiến tổ chức vào ngày 5/7 cũng phải hoãn lại.

Trước đó, ngày 2/7, đội ngũ sản xuất của Bogotá: City of the Lost - bộ phim có sự tham gia của Song Joong Ki - đã thông báo tạm dừng ghi hình khi một diễn viên trong đoàn là trường hợp F1.

"Việc quay phim sẽ không thể tiếp tục cho đến khi diễn viên và ê-kíp sản xuất hoàn thành việc cách ly. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch ghi hình sau khi đảm bảo mọi người đều an toàn về sức khoẻ", đại diện nhà sản xuất Bogotá: City of the Lost cho biết.

KBS cũng buộc phải đình chỉ quay phim truyền hình Be My Dream Family khi nhận tin một diễn viên của đoàn phim đã dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5/7. Sau đó, toàn bộ ê-kíp Be My Dream Family đã tiến hành xét nghiệm và nhận kết quả âm tính. Tuy nhiên, bộ phim vẫn phải trì hoãn tới hết ngày 23/7 để đảm bảo thời gian cách ly.

“Tuân thủ các quy định về an toàn, cách ly của Chính phủ, chúng tôi quyết định tạm dừng lịch trình sản xuất ngay lập tức", đại diện nhóm sản xuất nói.

Ngoài ra, một vài bộ phim thuộc bản quyền của Netflix như Suriname (bộ phim với sự tham gia của Hwang Jung Min và Ha Jung Woo) và Money Heist bản Hàn Quốc cũng phải tạm dừng sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh tại nước này diễn ra ngày càng phức tạp.

Kể từ đầu tháng 7, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc tăng vọt khiến Chính phủ phải xem xét lại quy định giãn cách xã hội ở nước này. Ngày 8/7, khoảng 1.275 ca mắc mới được báo cáo. Kể từ mùa dịch năm 2020, đây là số ca mới trong ngày cao nhất tính từ trước đến nay ở Hàn Quốc.