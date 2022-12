Làn sóng các công ty cắt thưởng Tết

Một cuộc khảo sát do Challenger, Grey & Christmas, công ty cung cấp giải pháp việc làm tại Mỹ, đã chỉ ra sự bất ổn về kinh tế trong năm 2022 sẽ khiến phúc lợi mà nhân viên nhận được giảm sút đáng kể.

Hơn 81% trong số 252 nhà tuyển dụng tham gia khảo sát cho biết họ dự định giữ nguyên mức thưởng Tết như năm 2021, không tăng. Trong khi đó, 27% các doanh nghiệp sẽ bỏ hoàn toàn việc thưởng cuối năm, con số này tăng 4% so với năm 2021.

Andrew Challenger, phó chủ tịch của Challenger, Grey & Christmas, cho rằng đó là minh chứng của khủng hoảng kinh tế và chúng ta đều đang phải chứng kiến sự suy yếu trong thị trường lao động.

“Các công ty đang lo ngại về suy thoái kinh tế. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh ở quý sắp tới và thậm chí có thể kéo dài lâu hơn”, Andrew nói với CNN.

Trong những tháng gần đây, làn sóng các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông, bất động sản tuyên bố sa thải hàng loạt nhân sự đã tác động lớn đến thị trường lao động.

“Chúng ta đã ở trong thị trường lao động bền chặt nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại với mức sa thải thấp nhất, mức tăng lương cao nhất, số lượng cơ hội việc làm cao nhất. Tuy nhiên, những điều này sẽ sớm phải kết thúc”, Andrew nhận định.

Khi khủng hoảng kinh tế chạm mốc, số lượng nhân viên bị sa thải sẽ còn tăng lên, tiền thưởng giảm xuống, tiền lương ngừng tăng, tốc độ thăng tiến bị chậm lại.

Cục Dự trữ Liên bang đã phải tìm cách cứu vãn nền kinh tế bằng một loạt các đợt tăng lãi suất khủng trong những tháng cuối năm 2022.

Những nỗ lực giảm lạm phát của chính phủ đã làm dấy lên mối lo ngại về một thời kỳ suy thoái nặng nề hơn đang ở phía trước. Theo Andrew dự đoán, năm 2024, thị trường lao động, cơ hội việc làm, phúc lợi dành cho nhân sự sẽ còn giảm đáng kể.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.