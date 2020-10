Lần ra đường dây làm giả giấy tờ từ ổ xe gian

Từ một ổ xe gian bị phát hiện ở quận Bình Tân (TP.HCM), cảnh sát lần ra đường dây làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước.

Ngày 21/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hậu (34 tuổi, quê An Giang), Bành Văn Xiêng (23 tuổi, quê Quảng Bình), Phan Trần Đại Vương (34 tuổi, tạm trú quận Bình Tân), Nguyễn Chí Phong (33 tuổi, trú huyện Bình Chánh), Nguyễn Trung Bảo (25 tuổi, trú quận Bình Tân) để điều tra hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hậu (bìa trái) và Bảo bị bắt để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, đơn vị này bàn giao Phan Hồ Uyên Trinh (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Văn Kim (29 tuổi), Nguyễn Việt Kha (43 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) cho Công an huyện Hóc Môn để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chiều 14/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường An Lạc A kiểm tra tiệm sửa xe của Hậu. Tại đây phát hiện 7 xe máy, nhiều giấy tờ nghi vấn.

Hậu khai những xe này là tang vật của các vụ trộm cướp, được nghi phạm mua lại.

Kim, Trinh, Kha (từ trái qua) bị điều tra về hành vi làm giả giấy tờ. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng điều tra, Công an quận Bình Tân mời Xiêng, Duy, Vương, Phong, Bảo lên trụ sở. Bốn người này khai đã gửi xe, bán xe do người khác trộm, cướp được cho Hậu để kiếm lời. Kiểm tra nơi ở của Bảo, công an phát hiện thêm ba xe máy khác. Ngoài ra, Bảo khai làm ăn bất chính với mẹ nuôi là Phan Hồ Uyên Trinh.

Chiều 16/10, Trinh đang chạy xe máy thì bị trinh sát hình sự chặn lại, đưa về trụ sở. Kiểm tra nhà Trinh và Bảo ở quận Bình Tân, công an thu thêm 5 xe máy, 8 giấy tờ xe giả.

Mấu dấu Kim dùng để làm giả giấy tờ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trinh khai tìm mua xe trộm cắp rồi liên hệ với Bảo làm giấy tờ giả để bán kiếm lời. Số giấy tờ giả này được Bảo mua từ Kha và Kim.

Ngày 17/10, trinh sát chặn xe Kha kiểm tra, phát hiện phong bì chứa giấy đăng ký xe giả. Kha khai được Kim thuê đi giao giấy tờ giả với tiền công 100 nghìn đồng/lần.

Khám xét nhà Kim, cảnh sát thu giữ hàng trăm hình dấu, chữ ký của trưởng công an các quận huyện, tỉnh. Kim khai bỏ ra gần 100 triệu đồng để mua dụng cụ làm giấy tờ giả.