Lần hiếm hoi Seo Ye Ji xuất hiện

Kể từ khi vướng ồn ào liên quan đến bạn trai cũ, Seo Ye Ji khá im ắng. Nữ diễn viên bị cắt hợp đồng quảng cáo và loại khỏi dàn diễn viên phim "Island".

Ngày 25/2, tờ Newsis đưa tin nữ diễn viên Seo Ye Ji tham gia buổi đọc kịch bản cho bộ phim truyền hình mới của tvN là Eve. Dự án đánh dấu sự trở lại của Seo Ye Ji sau khoảng một năm kể từ khi vụ bê bối liên quan đến bạn trai cũ Kim Jung Hyun nổ ra. Đây cũng là dự án đầu tiên trên màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên sau 2 năm, kể từ It's Okay To Not Be Okay của đài tvN.

Trong bộ phim mới, Seo Ye Ji vào vai người phụ nữ tên là Lee Rael. Khi còn nhỏ, cô đã chứng kiến ​​vụ giết hại kinh hoàng của cha mình. Cô dành gần 13 năm cuộc đời để lên kế hoạch trả thù. Nam diễn viên Park Byung Eun vào vai Kang Yoon Kyeom, CEO của công ty giàu nhất Hàn Quốc.

Seo Ye Ji cùng các diễn viên trong buổi đọc kịch bản. Ảnh: Newsis.

Kang Yoon Kyeom có cuộc sống hoàn hảo, tập trung vào công việc và gia đình, không để lộ bất cứ khuyết điểm nào trước công chúng. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi khi anh gặp gỡ và yêu Lee Rael. Eve dự kiến phát sóng vào cuối năm nay.

Giữa năm 2021, Seo Ye Ji vướng ồn ào liên quan đến bạn trai cũ. Cùng thời điểm, nữ diễn viên bị tố bạo lực học đường, nói dối về học vấn.

Ngày 12/4/2021, Dispatch đăng loạt tin nhắn của Seo Ye Ji và Kim Jung Hyun. Trong tin nhắn, cô yêu cầu bạn trai cũ không được động chạm cơ thể với bạn diễn Seo Hyun. Đó cũng là lý do Kim Jung Hyun có thái độ thô lỗ khiến Seo Hyun nhiều lần bật khóc trên phim trường.

Ngày 13/4, Seo Ye Ji đưa ra thông báo chính thức. Nữ diễn viên khẳng định không thao túng bạn trai. Những tin nhắn Dispatch tung ra chỉ là lời trêu đùa khi cô và bạn trai cũ đang ghen. Sau vụ việc, công chúng quay lưng với Seo Ye Ji. Hàng loạt nhãn hàng cũng hủy hợp đồng quảng cáo của nữ diễn viên.

Đoàn phim Island của đài OCN quyết định hủy vai nữ chính của Seo Ye Ji. Họ quyết định chỉnh sửa kịch bản bởi vai diễn ban đầu được xây dựng dựa trên hình tượng của Seo Ye Ji.