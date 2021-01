Lần đầu Việt Nam có ngân hàng số tích hợp trong ứng dụng gọi xe

Sau gần 2 năm nung nấu ý tưởng và phát triển, ngân hàng số Cake ra mắt với sự hợp tác của Be Group và VPBank, được kết nối hiển thị ngay trên ứng dụng Be.

“Chúng tôi đã nghĩ về việc làm một ngân hàng số ngay từ những ngày đầu thành lập. Sau hơn 2 năm, khi Be có nhiều thành tựu về mảng gọi xe, số lượng người dùng, tài xế, chúng tôi chính thức bước chân vào fintech (tài chính công nghệ)”, CEO Be Group Nguyễn Hoàng Phương mở đầu phần chia sẻ về ngân hàng số Cake ngày 12/1.

Cake được hiển thị ngay trên giao diện chính của ứng dụng gọi xe Be

Cake là ngân hàng số do beFinancial, công ty thành viên của Be Group, phối hợp cùng VPBank phát triển. Đây sẽ là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam được hiển thị trên một ứng dụng gọi xe cũng của chính người Việt, minh chứng cho sức mạnh “Make in Việt Nam” khi các doanh nghiệp Việt đầu ngành liên kết để sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ đa quốc gia.

Ngân hàng số Cake là gì?

Cake được tích hợp trong chính ứng dụng Be, do đó ngay lập tức có thể tiếp cận 10 triệu khách hàng và hơn 100.000 tài xế của nền tảng gọi xe đang chiếm 1/3 thị phần trên toàn quốc.

Người sử dụng chỉ cần 120 giây nhập thông tin, chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cùng một tấm ảnh chân dung rõ nét là có thể mở tài khoản trên ngân hàng số Cake ngay lập tức nhờ công nghệ định danh điện tử (e-KYC). Những trải nghiệm đến ngân hàng, lấy phiếu, xếp hàng chờ đợi không tồn tại với ngân hàng số Cake.

Khách hàng đăng ký sử dụng Cake sẽ nhận số tài khoản là chính số điện thoại của mình, thuận tiện cho việc giao dịch. Các dịch vụ cơ bản như chi trả hóa đơn, chuyển khoản, thanh toán qua QR Code đều có thể dễ dàng thực hiện trên Cake. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được kết nối giao dịch qua Cake theo giấy phép của Ngân hàng Nhà Nước cấp cho VPBank.

Cake duy trì chính sách miễn phí trọn đời khi không thu phí chuyển tiền, phí dịch vụ, phí quản lí, phí duy trì tài khoản, phí tin nhắn SMS trong suốt thời gian sử dụng của khách hàng.

Đồng thời, khách hàng có thể đăng ký nhận ngay thẻ ghi nợ thanh toán quốc tế Mastercard với 4 màu sắc tự chọn và được giao đến tận nhà cũng miễn phí. Thẻ Cake thanh toán không chạm và khách hàng có thể tự thiết lập thanh toán trực tuyến, thanh toán quốc tế cho thẻ của mình. Thẻ cũng có thể dùng để rút tiền mặt tại hơn 630 ATM của ngân hàng VPBank và tất cả ATM chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn quốc.

Các giao dịch trên Cake sử dụng các biện pháp xác thực giao dịch trực tuyến, phân theo loại giao dịch và hạn mức giao dịch như SMS OTP, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Tầm nhìn của Be với ngân hàng số Cake

Trong chiến lược phát triển 5 năm tới, CEO Be Group Nguyễn Hoàng Phương cho biết trong 2 năm đầu tiên, Cake sẽ tập trung vào các sản phẩm tài chính thiết yếu nhất như tài khoản, tiền gửi, thẻ ghi nợ. Kế tiếp, ngân hàng số này sẽ phát triển dịch vụ cho vay, bảo hiểm số và cuối cùng là các sản phẩm đầu tư vi mô cho khách hàng.

Bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO Be Group chia sẻ về chiến lược của Cake.

Thêm vào đó, lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn lẫn không kỳ hạn cũng như lãi suất cho vay tiêu dùng của Cake sẽ ở mức hấp dẫn.

Ở góc độ người dùng, việc tích hợp chung ứng dụng ngân hàng vào ứng dụng gọi xe mang lại nhiều lợi ích, vì không cần cài đặt thêm ứng dụng tài chính bên ngoài. Thay vào đó, Cake sẽ giúp những đối tác tài xế và các khách hàng có thể thực hiện dễ dàng các giao dịch tài chính.

Hơn nữa, việc sử dụng một nền tảng đa dịch vụ không chỉ mang lại sự tiện lợi, mà còn cả lợi ích khi người dùng có thể tận dụng tối đa các chương trình điểm thưởng (loyalty), vốn đang được các nền tảng có hệ sinh thái triển khai mạnh trong thời gian qua.

“Cake sẽ liên tục xây dựng, phát triển sản phẩm dựa trên phản hồi của khách hàng, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (machine learning), blockchain để tùy biến, đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho người tiêu dùng”, CEO Be Group khẳng định.

Theo bà Phương, Cake được phát triển và hoàn thiện bởi nhóm kỹ sư công nghệ người Việt của beFinancial và sử dụng chính ngôn ngữ của người tiêu dùng thay vì của ngân hàng để giao tiếp với khách hàng. Cake chính là đáp án của Be cho câu hỏi làm thế nào đưa những sản phẩm tài chính đến tay khách hàng thuận tiện, đơn giản với chi phí thấp nhất và hy vọng sẽ tái định nghĩa hình ảnh ngành tài chính ngân hàng trong mắt người tiêu dùng Việt Nam.

Nâng tầm nền tảng số với sức mạnh công nghệ Việt

Bà Phương nhấn mạnh các ngân hàng ngày nay đang thay đổi tư duy, tái thiết kế mô hình kinh doanh từ lấy chi nhánh làm gốc sang lấy công nghệ làm gốc. Kỷ nguyên 4.0 đang đòi hỏi các ngân hàng phải tùy chỉnh, tạo ra sản phẩm phù hợp, cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho từng khách hàng.

Ngân hàng số Cake phát hành thẻ ghi nợ Mastercard dạng thẻ chip hoàn toàn miễn phí

Một startup với lợi thế về sức mạnh công nghệ, sự thấu hiểu người tiêu dùng như Be tham gia vào lĩnh vực fintech có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, giúp ngân hàng tái thiết kế mô hình nhanh hơn, tốt hơn. Chính tầm nhìn này giúp Be thuyết phục được ban lãnh đạo một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất và quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ nhất là VPBank cùng hợp tác để cho ra đời Cake.

Hành trình của Cake đã được bắt đầu từ gần 2 năm trước khi Be Group và VPBank ký kết hợp tác chiến lược “Nâng tầm Hệ sinh thái tài chính công nghệ” vào tháng 5/2019.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank cho biết, “Mở rộng hệ sinh thái đối tác luôn là trọng tâm mà VPBank hướng tới trong vài năm gần đây. Chúng tôi nhận định Be Group là đối tác hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển nền tảng số của VPBank trong tương lai, cả về công nghệ, hình thức vận hành và đối tượng khách hàng. Việc hợp tác với Be Group trong việc ra mắt ngân hàng số lần này được ngân hàng kỳ vọng sẽ mang tới cho người dùng một sản phẩm tài chính ưu việt, phù hợp với xu thế phát triển thời đại mới”.

Có mặt tại sự kiện ra mắt Cake, ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhận xét, hoạt động của Cake là sự kết hợp của công ty công nghệ có hệ sinh thái số với nền tảng ngân hàng truyền thống để ra một sản phẩm mới của ngành ngân hàng. Mô hình này sẽ giảm được chi phí hoạt động của ngân hàng cũng như giúp các khách hàng tiện lợi hơn trong tiêu dùng.

“Cake có thể nói là niềm tự hào của đội ngũ kỹ sư công nghệ người Việt, sản phẩm của Cake am hiểu và lưu tâmđến thói quen tài chính của người Việt Nam. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Be Group và VPBank giúp đảm bảo được dữ liệu của người Việt nằm trong biên giới quốc gia ở Việt Nam, không thất thoát ra nước ngoài. Đây là vấn đề rất quan trọng”, ông Kiên nhận xét.