Lần đầu Việt Nam có giải bóng rổ 3x3 ở trung tâm thương mại

Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam 2023 (VUG9) vừa khép lại vòng chung kết toàn quốc bộ môn VUG bóng rổ 3x3 tại trung tâm thương mại Thiso Mall Sala (TP.HCM).

Với sự phối hợp tổ chức của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam và Truyền hình Cáp Việt Nam VTVcab, được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports cùng Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam, VUG9 đã thành công trong việc mang giải bóng rổ 3x3 vào TTTM.

Hình thức tổ chức này đã khá quen thuộc với người hâm mộ bóng rổ nước ngoài, song đây là lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Điều này cũng góp phần đưa VUG trở thành giải đấu thể thao chuyên nghiệp, độc đáo, mang lại những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho vận động viên (VĐV) và khán giả.

Vòng CKTQ bộ môn VUG bóng rổ 3x3 diễn ra tại Thiso Mall Sala đánh dấu cột mốc giải bóng rổ 3x3 đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức trong TTTM.

Theo đuổi sứ mệnh thúc đẩy các hoạt động phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, VUG9 còn nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ: Rohto Mentholatum Việt Nam, Ngân hàng số Digimi - Vì một thế hệ vươn tầm, GT Sports và Akpro Sports. Tất cả nhằm kiến tạo nên một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh và lan tỏa niềm đam mê, nhận thức về rèn luyện thể thao đến cộng đồng.

Mới đây, hàng trăm người hâm mộ có mặt tại trung tâm thương mại Thiso Mall Sala (TP Thủ Đức, TP.HCM) để theo dõi vòng chung kết toàn quốc bộ môn bóng rổ 3x3 của VUG9.

Tại vòng chung kết toàn quốc (CKTQ) VUG bóng rổ 3x3, danh hiệu vô địch thuộc về Đại học Ngoại thương (hạng mục nam) và Đại học Kinh tế Quốc dân (hạng mục nữ). Bên cạnh đó là những giải phụ: “VĐV nam xuất sắc” - Nguyễn Đức Anh (Đại học Ngoại thương); “VĐV nữ xuất sắc” - Nguyễn Quỳnh Chi (Đại học Kinh tế Quốc dân); “Cổ vũ ‘cháy’ nhất - Best Homies powered by Warrior” - Đại học Ngoại thương; “Vô địch ném rổ - Shoot-out Contest powered by Warrior” - Quách Tuấn Hải và Đỗ Thị Thùy Linh (Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội).

Tận dụng ưu điểm không gian rộng rãi của TTTM, ban tổ chức (BTC) đã đẩy mạnh nhiều sự kiện bên lề song song các cuộc thi chuyên môn: Giao lưu với đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam; trải nghiệm học bóng rổ miễn phí cùng HLV nước ngoài từ The Performance Lab; sàn đấu vũ đạo VUG Dance Battle 1ON1; thưởng thức phần trình diễn bùng nổ từ top 3 VUG Dance Battle khu vực miền Nam và ca sĩ khách mời Cường Seven.

Trước đó, vòng chung kết khu vực (CKKV) bộ môn VUG Dance Battle tại miền Bắc và miền Nam đã kết thúc vào cuối tháng 4. Theo đó, top 4 khu vực miền Bắc gồm: Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Chính sách và Phát triển; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Top 4 khu vực miền Nam gồm: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM; Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Văn Lang.

Cả 8 đội sẽ có màn hội ngộ tại vòng CKTQ sắp tới được diễn ra vào đầu tháng 7. Vòng đấu hứa hẹn mang đến những màn tranh tài vũ đạo nảy lửa, đậm chất hiphop, street dance giữa các đại diện 2 miền, nhằm tìm ra chủ nhân ngôi vô địch bộ môn nhảy đối kháng.

VUG9 cũng là dịp để BTC kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng các thế hệ sinh viên Việt Nam. Trải qua một thập niên, BTC tự hào khi các sinh viên ngày càng trẻ trung, năng động và hiện đại, sẵn sàng đương đầu khó khăn, thử thách cũng như đưa ngành thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Giai đoạn nửa đầu năm 2023 của giải đã kết thúc thành công với lần đầu tiên đưa bộ môn bóng rổ 3x3 vào hệ thống chuyên môn, đồng thời đánh dấu cột mốc giải bóng rổ 3x3 đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức trong TTTM. Những lựa chọn táo bạo này đều chứng minh được sự đúng đắn, góp phần mở đường cho phong trào bóng rổ tại Việt Nam ngày một phát triển và vươn xa trong tương lai.