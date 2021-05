Lần đầu tôi chèo SUP, ngắm nhìn TP.HCM từ view sông

Với khoảng 30-45 phút luyện tập, các bạn trẻ có thể tự chèo thuyền thư giãn, nhìn ngắm TP.HCM dưới góc nhìn hoàn toàn mới.

Vài năm gần đây, bộ môn chèo thuyền ván đứng (SUP) dần phổ biến ở Việt Nam và được nhiều bạn trẻ yêu thích.

"Chèo SUP là một môn thể thao đem đến trải nghiệm lý thú, đa dạng cho nhiều đối tượng người chơi", anh Nguyễn Hồ, người sáng lập Trạm Chèo Sài Gòn, chia sẻ.

Hơn 7 năm gần đây, SUP (Stand Up Paddle-boarding), hay chèo thuyền ván đứng, dần phổ biến ở Việt Nam và được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Bên cạnh những vị khách tò mò, thích trải nghiệm cái mới, bộ môn này còn xây dựng được một cộng đồng những người chơi say mê, đầu tư lâu dài.

Vốn gắn bó với chèo SUP từ rất sớm, anh Nguyễn Hồ nói rằng lượng người trẻ quan tâm tới trải nghiệm này tăng lên đáng kể trong 4-5 năm qua.

“Mỗi tháng, chúng tôi có thể tiếp 600-700 lượt học viên thường xuyên tới tập luyện, còn số lượng khách tới thuê SUP hoặc trải nghiệm bộ môn thì khó có thể đếm được”, anh kể.

Khác với chèo kayak hay thuyền, SUP là bộ môn thể thao mang tính cá nhân hóa. Vì thế, các dụng cụ và thiết bị chơi đều chỉ có một. Người chơi sẽ đứng trên một tấm ván lớn và sử dụng mái chèo để di chuyển trên mặt nước.

Thực tế, SUP phù hợp với nhiều loại địa hình như sông, suối, rạch, hồ, nhưng lý tưởng nhất vẫn là khi chơi ở vùng nước mở như biển. Dưới sự tư vấn, điểm chơi SUP tôi chọn ở quận 7, TP.HCM.

Một trong những lý do khiến SUP ngày càng phổ biến với giới trẻ là có thể đáp ứng đa dạng mục đích: chèo thư giãn, chèo thể thao và tham gia đua SUP.

Như nhiều người chơi lần đầu, tôi chọn chèo thư giãn để vừa trải nghiệm bộ môn, vừa ngắm Sài Gòn dưới góc nhìn mới lạ.

Với nhu cầu này, huấn luyện viên Hồ tư vấn tôi nên sử dụng một chiếc ván dạng all-round, phù hợp với người mới tập nhờ kiểu dáng cân đối, dễ thăng bằng trên mặt nước.

Chi phí cho một buổi chèo thuyền ván đứng tại đây dao động trong khoảng 300.000-600.000 đồng/chiếc SUP, tùy vào các loại và dòng ván khác nhau.

Ngoài ra, người chơi có thể tham gia khóa đào tạo ngắn trong vòng 3 tiếng cùng huấn luyện viên với mức giá 500.000 đồng để được hướng dẫn kỹ năng cơ bản nhất của bộ môn này.

Đối với bất kỳ môn thể thao nào, quá trình chuẩn bị là khâu bắt buộc để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa trải nghiệm.

Trong khoảng 30-45 phút, tôi được hướng dẫn các kiến thức cơ bản về an toàn đường thủy, kỹ năng chèo SUP và xử lý tình huống.

Với người mới chơi, huấn luyện viên sẽ dạy các động tác cơ bản để lèo lái ván SUP trên mặt nước, bao gồm cách cầm mái chèo, đứng thăng bằng, chèo thẳng, đánh lái hai bên và quay đầu.

Những kỹ thuật trên không quá khó hiểu, phức tạp, song cần thời gian làm quen và thực hành khi bắt đầu "thực chiến".

Sau bài học vỡ lòng về cách chèo SUP, tôi chuyển sang các trang bị bảo hộ trong suốt quá trình chơi: áo phao và dây an toàn.

Lưu ý, phần dây an toàn nối liền ván chèo và cổ chân là yếu tố bắt buộc, bất kể với người mới tập hay dân chuyên nghiệp.

Nguyễn Hồ cho biết Trạm hoàn toàn có quyền không cho khách xuống nước nếu họ từ chối đeo dây chân.

"Việc đeo dây chân giống như thắt dây an toàn khi ngồi ôtô, máy bay. Nếu chẳng may ngã xuống nước, bạn không thể trôi xa khỏi ván, nhờ đó có thể nương vào SUP để nổi lên mặt nước", anh lý giải.

Một lưu ý khác khi chơi các bộ môn thể thao dưới nước là người chơi cần để ý hướng gió, luồng lạch để lựa chọn thời gian, địa điểm thả ván chèo và xử lý tình huống.

Do địa điểm tôi thả SUP là một con rạch, có sình tích tụ phía dưới, huấn luyện viên khuyên nên đợi thủy triều lên cao để thuận lợi di chuyển.

Mặt khác, người chơi nên chèo ngược dòng nước trước, khi quay về có thể nương theo dòng chảy thuận để đỡ mất sức.

Dù được trang bị đầy đủ kiến thức, tôi vẫn có chút hồi hộp trước khi xuống nước. Trái với lo lắng ban đầu, ván SUP khá vững vàng, ít chòng chành trên mặt nước khi tôi ngồi bên trên.

Ban đầu, người chơi được khuyến khích nên chèo trong tư thế quỳ để làm quen với cảm giác lênh đênh trên mặt nước, sau đó nên đứng chèo như tên gọi của bộ môn.

Tuy nhiên, khi mất thăng bằng hay gặp gió lớn, huấn luyện viên lưu ý tôi nên quỳ xuống để ổn định lại, tránh bị ngã xuống nước.

Sau vài phút tập làm quen với chiếc SUP trong tư thế quỳ, tôi dần tự tin hơn, thử đứng dậy theo đúng cách được hướng dẫn: chống mái chèo trên mặt ván, dùng một chân làm trụ để mượn lực đứng lên.

Khi đó, tôi mới thực sự rũ bỏ tâm trạng lo âu, bối rối ban đầu để tận hưởng trải nghiệm "có một không hai này".

Từ trên mặt nước, tôi có thể ngắm nhìn khung cảnh đô thị tấp nập sôi nổi phía xa, chìm trong ánh hoàng hôn vàng rực.

Giữa nhịp sống hối hả ở Sài Gòn, được quan sát thành phố dưới góc nhìn hoàn toàn mới là một trải nghiệm đầy thú vị.

Sau khoảng một giờ chèo SUP, tôi bắt đầu thấy thấm mệt. Do đó, người chơi cần có nền tảng thể lực tốt, hoặc lựa chọn cường độ, thời gian chơi hợp lý.

Ngoài ra, khi gặp tình huống dưới nước như gió lớn, ngã khỏi ván chèo, vướng vào vật cản..., cần bình tĩnh xử lý, không nên quá hoảng hốt.

Do SUP là bộ môn thể thao dưới nước, người chơi nên mặc trang phục gọn nhẹ hoặc đồ thể thao có khả năng chống nắng để dễ bơi lội, cử động và tránh bị cháy nắng.

Tôi cũng chuẩn bị thêm một chiếc túi chống thấm để đựng đồ đạc quan trọng như điện thoại, tiền mặt...