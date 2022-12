Lần đầu tổ chức tiệc, đổi quà đêm Giáng sinh ở TP.HCM

Ngại chuẩn bị thức ăn tại nhà, chúng tôi hẹn nhau mở tiệc Giáng sinh tại quán với màn đổi quà và chơi bida. Đây là lần đầu tiên cả nhóm có hoạt động chào đón Noel sôi động đến vậy.





Không khí lễ hội bao trùm khắp TP.HCM từ đầu tháng 12. Các tòa nhà hay trung tâm thương mại thậm chí còn trang hoàng lộng lẫy hơn với những tiểu cảnh Giáng sinh khổng lồ, rực rỡ ánh sáng và màu sắc.

Tất cả điều này dường như nhắc nhở rằng năm 2022 đang dần tới hồi kết và tôi cần gặp gỡ những người thân yêu để cùng nhau nhìn lại 12 tháng qua.

Chiếc lịch hẹn giữa tôi và nhóm bạn thân nhanh chóng được thiết kế vào một tối cuối tuần. Chúng tôi gác lại mọi bộn bề công việc, diện trang phục thật đẹp và mang theo một món quà.

Không khí Noel rộn ràng

Địa điểm hẹn hò là một tiệm đồ uống có cồn trên đường Hoàng Sa (quận 1).

Tôi có thể cảm nhận rõ không khí Giáng sinh rộn ràng khi tiến vào trong quán. Một cây thông được đặt ở ngay lối ra vào chính, lấp lánh ánh đèn và dây kim tuyến.

Màu sơn đỏ chủ đạo của quán vô tình thật hợp với tinh thần lễ hội, nhất là khi không gian được trang trí bởi nhiều dây lá thông màu xanh lá, đính kèm các quả cầu nhựa sặc sỡ.

Thay vì lên tầng thượng ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm, chúng tôi chọn bàn ở tầng trệt. Không gian mở tại đây cho phép tôi tận hưởng nhịp sống hối hả qua những dòng xe chạy trên đường.

Sau 19h, lần lượt những cô bạn của tôi ghé quán, xúng xính váy áo đúng theo dress-code dặn nhau trước đó. Chúng tôi cùng hẹn chọn trang phục dựa trên tông màu gợi nhắc tới dịp lễ Noel gồm sắc đỏ, trắng và xanh lá.

Nhắm phô mai, đồ nướng kèm bia lạnh

Không uống được nhiều, chúng tôi nhập tiệc với những ly bia thủ công ướp vị hoa quả, có độ cồn và độ đắng thấp, phù hợp để kéo dài một buổi tiệc thân mật.

Trong khi các bạn chọn hương chanh dây, thanh long hoặc chanh muối, tôi được nhân viên gợi ý thưởng thức mẻ bia ướp vị tắc - “đặc sản” chỉ có vào dịp cuối năm của quán.

Như một cách “tối ưu hóa” trải nghiệm, chúng tôi trao đổi các ly bia và thưởng thức.

Tôi nhận ra taproom không phục vụ kèm đá lạnh, nhằm tránh làm loãng, mất hương vị đồ uống. Thay vào đó, bia được rót trực tiếp từ vòi với nhiệt độ khoảng 6-12 độ C.

Trong lúc chờ món chính, chúng tôi thưởng thức charcuterie board làm khai vị.

Món ăn có nguồn gốc từ châu Âu, gồm nhiều loại phô mai, thịt nguội và một số thức ăn kèm phù hợp, được phục vụ trên khay gỗ lớn. Điểm đặc biệt là mỗi vùng miền, quốc gia sẽ thiết kế một charcuterie board rất riêng.

Ở “phiên bản” chúng tôi thưởng thức, nhà hàng phục vụ một khay gỗ đa dạng món, bao gồm 4 loại phô mai, 4 loại thịt nguội, ăn cùng với hạt điều, bánh quy và bánh mì giòn.

Ngoài sốt chấm mật ong ngọt lịm, món khiến tôi ấn tượng nhất là phô mai xanh. Thú thực, tôi đã hăm hở cắn miếng đầu tiên quá lớn. Vị mặn, sắc và mùi hăng xộc khắp các giác quan, làm tôi phải nhăn mặt.

Thế nhưng, tới miếng thứ 3 rồi thứ 4, tôi nhận thấy món hóa ra không khó ăn đến thế, nhất là khi dùng kèm với bánh và hạt. Thực chất, chúng khá béo ngậy, chưa kể nổi bật hơn so với các loại phô mai còn lại nhờ những đường vân xanh.

Khi món khai vị đã vơi bớt cũng là lúc món chính được dọn ra, cùng với một chầu bia mới.

Chúng tôi chiêu đãi bản thân bằng một combo nướng BBQ hấp dẫn, gồm sườn heo, ức bò, đùi gà góc tư và xúc xích, dùng kèm với salad, sốt chấm và 2 món kèm.

Các món thịt đều được tẩm ướp đậm vị và phục vụ nóng hổi trên khay gỗ. Tuy nhiên, set thức ăn hơi nhỏ so với tôi tưởng tượng.

Theo tôi, trong các thức uống có cồn, bia là lựa chọn tuyệt nhất để thưởng thức cùng thịt nướng BBQ. Đồ uống này dường như giúp làm giảm độ béo ngậy, nhưng đồng thời vẫn giữ được tận hưởng vị đậm đà của món nướng.

Chơi bida, đổi quà Giáng sinh

Khi men bia bắt đầu ngấm, chúng tôi “thách đấu” nhau trên bàn bida ở gác lửng.

Chúng tôi chia thành 2 nhóm, chơi theo luật chẵn - lẻ. Tôi và các cô bạn vốn không phải tay chơi chuyên nghiệp, chỉ dừng lại ở việc biết cầm gậy sao cho đúng.

Luật chơi cũng thay đổi ít nhiều để cuộc vui “dễ thở” hơn. Thế nhưng, chúng tôi vẫn rất phấn khích khi có thể đưa bi vào lỗ.

Để tăng phần kịch tính, chúng tôi quyết định hình phạt nhỏ. Người chơi sẽ phải nâng ly nếu đánh trượt bi cái, hoặc bi cái không chạm vào bi nào trên bàn

Trên nền nhạc Giáng sinh remix vang lớn trên loa, không khí cuộc chơi càng thêm sôi động. Chúng tôi nghêu ngao hát theo những ca khúc bất hủ như Jingle Bell Rocks, Last Christmas hay All I Want For Christmas Is You.

Sau hơn 30 phút so tài trên bàn bida, chúng tôi đã tìm thấy người giành chiến thắng - là cơ thủ thành công đưa bi số 8 vào đúng lỗ ấn định trước. Đây cũng sẽ là người giành quyền được bóc quà đầu tiên.

Để hưởng ứng tinh thần mùa Giáng sinh, mỗi người chuẩn bị một món quà nhỏ. Chúng tôi phỏng theo trò chơi Secret Santa (Ông già Noel bí mật) truyền thống của phương Tây - không biết mình sẽ tặng cho ai hoặc được tặng bởi người nào.

Người chiến thắng trong trận bida được bốc thăm đầu tiên, sau đó lần lượt theo chiều kim đồng hồ tới những người còn lại trên bàn tiệc. Chỉ khi tất cả đều nhận được món quà từ "Ông già Noel bí mật", chúng tôi mới bắt đầu "khui" quà.

Ai nấy đều tò mò bạn bè mình sẽ chuẩn bị gì khi giá trị món quà tối đa 100.000 đồng. Cả nhóm thống nhất rằng việc giới hạn mức giá sẽ giảm căng thẳng trong việc lựa quà tặng. Chúng tôi chỉ muốn mang lại niềm vui nho nhỏ cho bạn bè.

Khi những lớp giấy màu sắc gói được gỡ bỏ, tôi và các bạn bật cười khi thấy 5 người chọn 5 món quà hoàn toàn khác nhau, từ tất len, gấu bông cho đến bánh biscotti.

Chúng tôi đều phấn khích với món quà mình ngẫu nhiên nhận được. Về phần mình, tôi bốc trúng một chiếc nến thơm màu hồng, hình cây thông Noel, rất phù hợp để trang trí bàn làm việc dịp mùa lễ hội.

Buổi tụ tập cũng đến hồi kết thúc khi đồng hồ điểm 23h. Chúng tôi rời đi trong tâm trạng vui vẻ, đầy hứng khởi và một chút chuếnh choáng. Thật đúng đắn khi cả nhóm thống nhất sẽ không tự lái xe tới buổi gặp gỡ ngày hôm nay.

Với tôi, bữa tiệc Giáng sinh này như một lời chào tạm biệt năm 2022 sớm. Nó vừa tránh được sự ồn ào, đông đúc của những bữa tiệc tất niên lớn tổ chức dồn dập cuối năm, vừa đủ nhộn nhịp và hấp dẫn để tôi có thể tận hưởng cùng bạn bè.

Trước khi mỗi người lên một xe, chúng tôi hẹn gặp lại nhau vào năm mới 2023 với những trò chơi thú vị, sôi nổi hơn.