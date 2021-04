Lần đầu tiên kể từ đầu năm, TP.HCM có mưa buổi sáng

TP.HCM mưa vào sáng sớm 14/4 do ảnh hưởng từ xoáy áp thấp ở Vịnh Thái Lan di chuyển vào đất liền Việt Nam. Chuyên gia nhận định đây là cơn mưa ngắn, lượng mưa ít.

Sáng 14/4, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa vào sáng sớm. Đây là lần đầu tiên trong năm 2021, TP có mưa vào buổi sáng.

Lý giải hiện tượng này, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết hiện một xoáy áp thấp ở Vịnh Thái Lan di chuyển vào đất liền Campuchia rồi đến Việt Nam. Nhiễu động này khiến vùng biên giới như Long An, An Giang, Đồng Tháp có mưa nhiều hơn.

Mây dông từ Phnom Penh qua Việt Nam gây nên cơn mưa bất ngờ vào sáng sớm nay nhưng mưa ngắn, lượng không nhiều. Mưa buổi sáng có khả năng tiếp tục xuất hiện trong vài ngày tới. Theo bà Lan, đây vẫn là mưa chuyển mùa, TP.HCM và Nam Bộ chưa chính thức vào mùa mưa.

TP.HCM bất ngờ có mưa vào sáng sớm. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Mưa xuống rửa trôi các chất ô nhiễm khiến không khí tại TP.HCM sáng nay tương đối dễ chịu. Ứng dụng PAMAir cho thấy chỉ số AQI tại hầu hết điểm đo ở ngưỡng trong lành, dưới 50 đơn vị. Riêng điểm đo tại xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) có chỉ số AQI trung bình là 78 đơn vị; và điểm quan trắc tại đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) là 107 đơn vị - ngưỡng kém.

Ứng dụng IQAir cho thấy chỉ số AQI trung bình trên toàn thành phố là 52 đơn vị - thấp hơn nhiều ngày trước. Dự báo từ nay đến 19/4, chỉ số AQI trung bình ngày tại TP.HCM đều ở ngưỡng trung bình, từ 64 đến 77 đơn vị.

Dự báo những ngày tới, bà Lan cho biết một cơn bão rất mạnh ở phía đông Philippines đang di chuyển men theo tây Thái Bình Dương. Dù không vào Việt Nam, cơn bão này sẽ kéo gió Tây Nam lên, khiến Nam Bộ mưa nhiều hơn vào cuối tháng 4. Khu vực An Giang, Cà Mau, Kiên Giang có thể bắt đầu mùa mưa vào thời điểm này với những cơn mưa rất lớn.

Mùa mưa tại TP.HCM năm nay sẽ đến sớm hơn so với mọi năm khoảng một tuần. Chuyên gia nhận định mùa mưa đến sớm giúp TP.HCM cũng như các tỉnh phía Nam trải qua một mùa hè "dễ chịu" nhất trong nhiều năm qua, với mức nhiệt trung bình giảm từ 38-39 độ C vào đầu tháng 3 xuống khoảng 36-37 độ C, thấp nhất 35 độ C trong những ngày qua và dự kiến duy trì mức nhiệt này đến hết tháng 4.

Chỉ số tia UV tiềm năng theo ngày tại TP.HCM cũng đang giảm nhiều so với những ngày trước, từ ngưỡng 10-11 xuống dưới 10. Không khí tại thành phố trở nên trong lành hơn so với những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, dưới tác động của hiện tượng La Nina, mùa mưa tại miền Nam đến sớm nhưng cũng có khả năng sẽ ngắn hơn mọi năm. Lượng mưa cả năm được dự báo sẽ thiếu hụt so với trung bình các năm trước.

Chỉ số không khí tương đối trong lành tại TP.HCM lúc 7h sáng nay. Ảnh chụp màn hình.

Chỉ số tia UV tiềm năng theo ngày tại TP.HCM cũng đang giảm nhiều so với những ngày trước, từ ngưỡng 10-11 xuống dưới 10. Không khí tại thành phố trở nên trong lành hơn so với những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, dưới tác động của hiện tượng La Nina, mùa mưa tại miền Nam đến sớm nhưng cũng có khả năng sẽ ngắn hơn mọi năm. Lượng mưa cả năm được dự báo sẽ thiếu hụt so với trung bình các năm trước.