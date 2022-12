Lần đầu tiên CĐV Anh không bị bắt giữ ở World Cup

Sau khi "đội bóng Tam sư" dừng chân ở giải đấu, cơ quan chức năng ở Anh cho biết không có vụ việc nào cổ động viên nước này gây rối, vi phạm quy định khi đến Qatar bị ghi nhận.

Mark Roberts, người đứng đầu Đơn vị Cảnh sát Bóng đá Vương quốc Anh, dành lời khen ngợi cho hành vi của các cổ động viên nước nhà khi đến Qatar lần này để cổ vũ cho "đội bóng Tam sư", theo Daily Star.

Vị quan chức này tin rằng đây là lần đầu tiên không có công dân Anh nào bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ vì có hành vi không đúng mực trong lúc diễn ra World Cup, bao gồm cả các cổ động viên đến từ xứ Wales.

Đơn vị Cảnh sát Bóng đá Vương quốc Anh đưa ra báo cáo sau khi Harry Kane và các đồng đội dừng chân ở vòng tứ kết năm nay, sau trận thua với tỷ số 2-1 trước đối thủ Pháp.

Các CĐV Anh nổi tiếng cuồng nhiệt không kém các fan nước khác. Ảnh: Mirror.

Theo thống kê, có khoảng 3.500 khán giả ở xứ sở sương mù đã bay đến Qatar để đến sân động, chứng kiến các trận đấu của Anh ở vòng loại trực tiếp, bao gồm cả chiến thắng 3-0 trước Senegal ở vòng 16 đội.

“Hành vi của khán giả Anh và xứ Wales lần này ở Qatar đáng được hoan nghênh. Trong suốt quá trình hai đội tuyển tham dự giải đấu, không có vụ bắt giữ hay sự cố nào được báo cáo về lại phía chúng tôi. Đó là sự đóng góp của tất cả người đã tham gia, gồm cả những sĩ quan Vương quốc Anh đã tới Qatar để đảm bảo an toàn cho công dân nước mình trong 4 tuần qua", ông Robert phát biểu.

Tại World Cup 2018 lần trước trên đất Nga, có 3 vụ bắt giữ khán giả Anh do cảnh sát địa phương tiến hành. Tuy nhiên, năm đó, số lượng cổ động viên xứ Wales đến Nga không đáng kể vì đội tuyển không lọt được vào vòng chung kết.

Vụ bạo loạn của cổ động viên Anh vào ngày diễn ra chung kết Euro năm ngoái khiến nhiều người bị bắt giữ và cảnh sát bị thương. Ảnh: Sky News.

Vị quan chức tin rằng việc nước chủ nhà Qatar cấm bia, rượu và đồ uống có cồn phần nào giúp kiểm soát các fan bóng đá quá khích, từ đó giúp tình hình trật tự an toàn hơn.

Năm ngoái, các hooligan tại Anh làm xấu đi hình ảnh bóng đá nước này khi gây ra vụ bạo loạn trước thềm trận chung kết Euro 2020 giữa đội nhà và Italy.

Camera an ninh ghi lại được cảnh hàng trăm cổ động viên Anh quá khích đã phá vỡ hàng rào an ninh để đột nhập vào sân Wembley. Sau khi lao vào sân, họ gây náo loạn trên khán đài. Những khán giả có vé phải cầu cứu nhân viên an ninh đưa nhóm người này ra ngoài. Khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Cảnh sát Anh sau đó đã truy đuổi và bắt giữ 45 đối tượng gây rối - những fan cuồng không có vé vào sân. Bên ngoài sân, nhiều người quá khích còn gây ẩu đả, đánh nhau khiến cảnh sát phải vất vả để duy trì trật tự. Tổng cộng 19 cảnh sát bị thương khi ngăn chặn những hooligan gây rối.