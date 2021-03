Lần đầu sau khi rời chức, ông Trump sắp về New York

Cựu Tổng thống Donald Trump có thể đến thành phố New York vào tối 14/3. Đây là lần đầu tiên ông Trump trở về quê nhà New York sau khi rời Nhà Trắng.

Ông Trump sinh ra ở quận Queens và thành danh ở quận Manhattan thuộc New York. Song ông đã đổi nơi cư trú chính thành Florida vào năm 2019 và đã sống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang này kể từ khi rời Washington hôm 20/1.

Sau khi truyền thông loan tin về chuyến đi New York, đài truyền hình địa phương WABC-TV cho biết cảnh sát đang chuẩn bị tăng cường an ninh xung quanh Tháp Trump trên Đại lộ 5 ở Manhattan. Sở Cảnh sát New York không bình luận thông tin này.

Ông Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở Orlando, Florida, hôm 28/2. Ảnh: Reuters.

Tòa nhà ở New York của ông Trump là địa điểm cho nhiều cuộc biểu tình, từ lúc ông khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống vào mùa hè năm 2015 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ.

Dù đã rời nhiệm sở, ông Trump vẫn là thế lực chính trị quan trọng của đảng Cộng hòa, thường xuyên đứng đầu các cuộc thăm dò ứng viên tổng thống tiềm năng năm 2024. Dù vậy, truyền thông mới đây cho hay ông Trump đã yêu cầu đảng chấm dứt việc gây quỹ sử dụng tên tuổi của ông.

Ông Trump là nhân vật gây chia rẽ ở New York, thành phố chủ yếu ủng hộ đảng Dân chủ. Hai cuộc điều tra tại New York cũng làm gia tăng rủi ro pháp lý đối với ông sau khi mãn nhiệm. Biện lý quận Manhattan, Cyrus Vance Jr, và tổng chưởng lý bang, Letitia James, đều đang xem xét các vấn đề tài chính của cựu tổng thống.

Ông Trump đã trở thành tổng thống Mỹ duy nhất bị luận tội hai lần. Song trong cả hai lần, ông đều được xử trắng án tại Thượng viện.