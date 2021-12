Lần đầu làm mẹ và những trăn trở không tên

Mỗi người phụ nữ đều trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng lần đầu tiên mang ý nghĩa cao cả, đong đầy cảm xúc và trăn trở nhất, có lẽ là “lần đầu làm mẹ”.

Mỗi người phụ nữ đều trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng lần đầu tiên mang ý nghĩa cao cả, đong đầy cảm xúc nhất, cũng chất chứa muôn vàn trăn trở không tên có lẽ là “lần đầu làm mẹ”.

Ở tuổi thiếu niên, mỗi cô gái nhắc đến mẹ như một nữ anh hùng, với các quyền năng mạnh nhất trên thế gian. Mẹ là người chu toàn nhất, kiên cường nhất, dịu dàng nhất, bao dung nhất và cũng thấu hiểu nhất. Nhưng đến khi trưởng thành, mang trên vai thiên chức làm mẹ cao quý, họ mới nhận ra trước khi trở nên toàn năng như vậy, mỗi người đều mang những lo lắng, trăn trở của riêng mình.

Muôn vàn cảm xúc của mẹ đều hướng về một điều duy nhất: Làm sao để thấu hiểu, chăm sóc, nuôi dạy con khỏe mạnh, để mỗi ngày con lớn lên thật hạnh phúc, an nhiên.

Lần đầu làm mẹ, dù người phụ nữ bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh đủ đầy hay thiếu thốn, tâm trạng bối rối, lo lắng cũng luôn thường trực mỗi ngày.

Lần đầu cho con bú, phải bế thế nào để con ngậm đúng khớp và không sặc sữa? Lần đầu tắm gội cho con, mẹ nên đặt đôi tay lóng ngóng ở đâu để con thoải mái và dễ chịu? Lần đầu vệ sinh rốn, mẹ nên lau bên ngoài hay trong trước để con không đau con và nhiễm trùng? Rồi nên cho con tập ăn dặm theo phương pháp nào để hiệu quả?… Muôn vàn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong tâm trí của mẹ.

Và để tìm lời giải, mẹ học cách thấu hiểu điều con muốn qua tiếng khóc. Tiếng khóc là phương thức giao tiếp đầu tiên của trẻ, là cách con nói với cha mẹ rằng mình đói, sốt, buồn ngủ, mẩn ngứa hay hăm da… Và để giải mã tiếng khóc của con, những người mẹ với kinh nghiệm là số 0 tròn trĩnh, sẽ cần đến sự tinh tế và tình yêu thương vô bờ.

Thu Giang - mẹ của một cô bé 15 tháng tuổi - tâm sự: “Những tháng đầu mới sinh, thể trạng cơ thể chưa khỏe, tắc sữa triền miên kèm việc con quấy khóc liên tục từng khiến tôi stress. Khi con vừa khóc, dù đang làm gì tôi cũng sẽ buông bỏ mọi thứ và bế dỗ ngay, nhưng không phải lúc nào con cũng nín. Tôi từng tự trách rằng bản thân vụng về, cách bế sai khiến con không thoải mái, không bện hơi mẹ và cảm thấy buồn. Nhưng sau khi bình tâm lại, tôi dành thời gian quan sát con kỹ hơn và nhận ra mỗi tiếng khóc đều mang thông điệp riêng”.

Thực tế, tất cả em bé đều có thói quen khóc, và đó là phần tất yếu trong quá trình phát triển của trẻ. Khi khóc vì gắt ngủ, tay trẻ sẽ dụi mắt, miệng ngáp, khóc ngắt quãng. Khi khóc vì sốt, tiếng khóc hơi khàn chứ không to, rõ như bình thường. Trẻ khóc do rôm sẩy, mẩn ngứa sẽ kết hợp dùng tay cào, gãi đầu, tóc, mặt, trằn trọc khó ngủ. Khi đau hoặc đầy bụng, tiếng khóc đến bất ngờ, ở âm vực cao và liên tục. Còn khi đói bụng, trẻ sẽ khóc kèm theo các dấu hiệu như quấy, mút tay, nhóp nhép miệng…

Những dấu hiệu này từng được Tracy Hogg - tác giả cuốn sách nổi tiếng Baby Whisperer đã bán hàng triệu bản ở 153 nước trên thế giới - đề cập trong cuốn “Đọc vị mọi vấn đề của trẻ”. Bằng việc kiên nhẫn và bình tĩnh quan sát các tín hiệu khác nhau trong tiếng khóc của con, hành trình lần đầu làm mẹ của mỗi người phụ nữ trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhiều.

Giải mã được tiếng khóc của con, mẹ như vơi phần nào sự bỡ ngỡ. Nhưng để biến tiếng khóc trở thành tràng cười giòn tan, mẹ cần giải quyết được nguyên nhân, gốc rễ vấn đề. Và trong những năm tháng đầu đời, một trong các nguyên nhân làm trẻ khóc nhiều, khiến mẹ đau lòng và đau đầu nhất là vấn đề về làn da.

Mỗi ngày bế bồng ẵm ru, áp má lên làn da mịn màng của con là lúc những người mẹ cảm thấy yêu thương, trân trọng nhất. Ai cũng muốn bảo vệ làn da ấy khỏe mạnh, không chịu kích ứng, tổn thương, để bé luôn giữ được nụ cười vui tươi, rạng rỡ đầy sức sống. Tuy nhiên, làn da bé rất mong manh với lớp biểu bì mỏng hơn 20% và lớp sừng mỏng hơn 30% so với người lớn, luôn cần được nâng niu, chăm sóc đặc biệt.

Theo các chuyên gia từ Cetaphil Baby, da trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh dễ mắc vấn đề như khô da, kích ứng, dị ứng hay hăm tã. Da khô do khi trẻ chào đời, lớp vernix caseosa - dưỡng chất tự nhiên có sẵn khi bé nằm trong bụng mẹ - dần mất đi, khiến vùng mặt, tay chân, lưng hoặc toàn thân có thể bị khô, mẩn đỏ.

Trong khi đó, tình trạng kích ứng dễ xảy ra do da bé nhạy cảm, khả năng thích nghi thấp hơn da người lớn, đặc biệt ở những vùng thời tiết nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam. Còn hăm tã là tình trạng phổ biến và xuất phát từ nhiều lý do, tương đối dễ nhận biết khi vùng da ở nếp gấp đùi, mông, vùng kín của bé xuất hiện tình trạng đỏ hoặc sưng, đôi khi kèm mụn nước, loét…

Mỗi lúc như vậy, người mẹ lại trăn trở tìm kiếm sản phẩm dịu lành, phù hợp làn da con. Những sản phẩm sữa tắm giúp làm sạch, không gây khô hay tổn thương da bé được nhiều bà mẹ cân nhắc.

Chọn Cetaphil Baby đồng hành trong hành trình ấp ôm làn da con, Thu Giang chia sẻ đã tìm được “chân ái” cho thiên thần bé bỏng: “Những tháng đầu đời, bé Cá nhà tôi nhiều lần bị rôm sẩy, mẩn đỏ dị ứng hay hăm tã. Kinh nghiệm ít ỏi vì lần đầu làm mẹ, tôi tham khảo nhiều diễn đàn, bạn bè, sau đó quyết định tắm cho bé bằng sữa tắm gội dịu nhẹ Cetaphil Baby Wash & Shampoo. Tôi nghĩ nước thường không thể làm sạch được các chất bẩn hay tác nhân gây kích ứng trên da bé”.

“Chẳng hạn, những ngày thời tiết nóng, bé dễ bị rôm sẩy do mồ hôi tiết nhiều, ứ lại ở miệng tuyến, tạo thành nốt sần, sờ nhám. Lúc đó, tôi giúp da bé thoáng mát bằng cách tắm mỗi ngày một lần với sữa tắm gội dịu nhẹ Cetaphil Baby Wash & Shampoo – với thành phần chính là hoa cúc Calendula hữu cơ, nha đam, glycerin, kết hợp thêm việc massage nhẹ nhàng cho bé với sữa dưỡng thể Cetaphil Baby. Nhờ vậy, da bé được cấp ẩm nhiều giờ liền, trở nên khỏe mạnh, mềm mịn hơn. Ngắm làn da con mềm mướt, trắng mịn như miếng bánh mochi, cả nhà tôi ngày nào cũng tranh nhau ôm ấp bé”, Thu Trang tự hào.

Nổi tiếng với các dòng sản phẩm chăm sóc da an toàn, lành tính, Cetaphil là nhãn hiệu được nhiều mẹ Việt tin dùng khi sở hữu bộ sản phẩm Cetaphil Baby dành riêng cho bé trong những năm đầu đời. Bộ sản phẩm Cetaphil Baby gồm sữa tắm, gội và kem dưỡng ẩm không chỉ được tạo ra từ quá trình tìm tòi, nghiên cứu của các bác sĩ nhi khoa, chuyên gia da liễu, mà còn nhận nhiều chứng nhận y khoa khi sở hữu bảng thành phần an toàn, dịu nhẹ, phù hợp cấu trúc da non nớt của trẻ.

Thấu hiểu làn da con không chỉ cần làm sạch mà cần được chăm sóc, ấp ôm nhẹ nhàng từ những năm đầu đời, Cetaphil Baby được tạo ra với các thành phần tự nhiên như hoa cúc Calendula hữu cơ, dầu hướng dương, vitamin B5, E, lô hội, glycerin, không xà phòng hay chất tạo màu… Nhờ vậy, sản phẩm giúp kháng viêm, kháng khuẩn, giữ ẩm làn da bé đến 8 giờ.

Những bỡ ngỡ, trăn trở trong việc thấu hiểu, chăm sóc con là thứ mỗi người phụ nữ đều sẽ trải qua trong lần đầu làm mẹ. Nhưng sau tất cả, mỗi người mẹ đều sẽ trưởng thành. Để rồi khi nhìn lại hành trình lần đặc biệt đó, cảm xúc đọng lại sẽ là chỉ là hạnh phúc và niềm tự hào vô bờ, nhất là khi mẹ biết mình đã chọn đúng sản phẩm dịu lành để ấp ôm, nuôi dưỡng làn da con khỏe mạnh.