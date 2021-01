Lần đầu ghi nhận trẻ sơ sinh mắc ung thư do di truyền tế bào từ mẹ

Nhóm nghiên cứu đặt giả thuyết 2 bệnh nhi mắc ung thư do hít phải nước ối có lẫn tế bào ác tính từ mẹ.

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin sáng nay (7/1), các nhà nghiên cứu tại quốc gia này công bố 2 trường hợp mắc ung thư ngay từ khi vừa chào đời. Hai bé trai được phát hiện mắc ung thư phổi. Các tế bào ung thư bị truyền sang trẻ sơ sinh trong quá trình bà mẹ vượt cạn.

Đây là lần đầu tiên thế giới ghi nhận trường hợp trẻ mắc ung thư như vậy. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Mỹ New England Journal of Medicine, do nhóm tác giả của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Nhật Bản thực hiện.

Theo ghi chép từ nhóm tác giả, mẹ của 2 bé trai đều được chẩn đoán ung thư cổ tử cung sau khi sinh. Nhóm phát hiện những mẫu gene lạ trong tế bào ung thư phổi của 2 bé. Tế bào ung thư cổ tử cung và phổi đều được sắp xếp, di truyền bởi cùng một loại virus.

Trẻ vừa chào đời đã mắc ung thư phổi là tình trạng rất hiếm. Đây cũng là lần đầu tiên thế giới ghi nhận ca mắc ung thư do di truyền tế bào từ mẹ sang thai nhi. Ảnh: Freepik.

Ung thư phổi ở trẻ em có tỷ lệ rất hiếm. Do đó, các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Nhật Bản đặt giả thuyết nguyên nhân khiến 2 bệnh nhi trên mắc ung thư là hít phải nước ối có lẫn tế bào ác tính từ mẹ khi cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Sau đó, tế bào ung thư di căn đến phổi.

Họ đã sử dụng thuốc chống ung thư cho một em bé và nhận thấy tế bào ác tính về cơ bản biến mất. Điều này có thể do cơ thể của trẻ sơ sinh nhận biết tế bào ung thư từ mẹ là dị vật và giúp phương pháp chữa trị hiệu quả. Bé còn lại được phẫu thuật loại bỏ tế bào ung thư.

Ông Chitoshi Ogawa, Giám đốc khoa Ung thư Nhi, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia, Nhật Bản, cho biết đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, tuy nhiên, việc phòng ngừa ung thư cổ tử cung qua xét nghiệm và tiêm phòng rất quan trọng.

Miyagi Etsuko, Giáo sư sản phụ khoa tại Đại học Thành phố Yokohama, bày tỏ cảm giác “sốc khi biết tình trạng bệnh ung thư di truyền từ mẹ sang con”. Vị chuyên gia cảnh báo thêm ung thư cổ tử cung cũng có thể phát triển nặng hơn trong quá trình bà mẹ sinh nở. Do đó, việc tầm soát ung thư và trước sinh là điều vô cùng quan trọng.