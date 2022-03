Làn da của nữ chính 'Twenty Five, Twenty One'

Kim Tae Ri không áp dụng những quy tắc dưỡng da phức tạp. Cô giữ vẻ ngoài tươi trẻ nhờ phương pháp chăm sóc đơn giản.

Vào vai cô gái 18 tuổi trong phim Twenty Five, Twenty One nhưng ngoài đời Kim Tae Ri đã 31 tuổi. Bất chấp những chênh lệch về tuổi tác, nữ diễn viên vẫn hoàn thành tốt vai diễn. Làn da sáng mịn cùng kiểu tóc đã giúp Kim Tae Ri thể hiện thành công hình ảnh nữ sinh trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

Kim Tae Ri duy trì làn da khỏe mạnh nhờ áp dụng 4 bước chăm sóc cơ bản. Ảnh: NME.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Elle Hàn Quốc, Kim Tae Ri cho biết: "Để thể hiện thành công nhiều vai trò khác nhau, trước hết tôi phải có sức khỏe tốt. Làn da cũng vậy. Thay vì tìm đến những phương pháp làm đẹp đang nổi tiếng, tôi tập trung vào những yếu tố cốt lõi để duy trì làn da khỏe mạnh".

Bên cạnh đó, trong dịp trò chuyện với Her World, nữ diễn viên chia sẻ chi tiết về những bước dưỡng da hàng ngày. Kim Tae Ri thường áp dụng 4 bước chăm da cơ bản bao gồm rửa mặt, thoa nước hoa hồng, tinh chất và kem dưỡng ẩm.

Trong chu trình dưỡng da ban ngày, cô sẽ dùng thêm kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. "Sau khi rửa mặt, tôi dùng toner lau lại thật kỹ. Tiếp đến, tôi thoa tinh chất, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, nếu là ban ngày. Cách dưỡng da của tôi gồm những bước cơ bản. Tôi muốn giữ mọi thứ thật đơn giản", nữ chính phim Twenty Five, Twenty One nói.

Ngoài ra, một món đồ không thể thiếu trong túi xách của Kim Tae Ri là son dưỡng có màu. Bên cạnh những thế mạnh sẵn có như làn da, đôi mắt, Kim Tae Ri đã sử dụng đến kiểu tóc và phương pháp trang điểm để có vẻ ngoài giống nữ sinh.

Kiểu tóc cùng lối trang điểm giúp ngoại hình Kim Tae Ri thêm trẻ trung. Ảnh: Soompi.

Trong phim, cô để tóc mái ngắn trên lông màu. Kiểu đầu giúp cô nữ sinh Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai) thu hút sự quan tâm của khán giả bởi vẻ dễ thương, trong sáng. Tuy nhiên, kiểu tóc này khá kén dáng mặt.

Ngoài kiểu tóc, lối trang điểm trong suốt giúp Kim Tae Ri nhìn trẻ trung hơn. Kiểu make up này tập trung nhấn vào những đường nét có sẵn của gương mặt. Đồng thời, sử dụng kem che khuyết điểm, phán má và son môi để tạo dấu ấn nhẹ nhàng cho gương mặt.

Bộ phim Twenty Five, Twenty One kể về thời thanh xuân của 5 bạn trẻ Hàn Quốc trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 1998. Kim Tae Ri vào vai cô nữ sinh đam mê đấu kiếm Na Hee Do. Bạn diễn của cô là Nam Joo Hyuk.