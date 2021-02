Lần cuối NSND Hoàng Dũng trên phim trường

Đạo diễn Bảo Nhân tiết lộ NSND Hoàng Dũng làm việc say sưa, diễn xuất tài tình trong bộ phim "Gái già lắm chiêu V".

Nét diễn của NSND Hoàng Dũng Góp mặt vào phim truyền hình từ giai đoạn đầu, nghệ sĩ Hoàng Dũng để lại dấu ấn với khán giả khi thường vào vai người cha trách nhiệm, nghiêm khắc nhưng giàu tình yêu thương.

Chiều 14/2, NSND Hoàng Dũng trút hơi thở cuối cùng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sự ra đi của cây đại thụ sân khấu và truyền hình miền Bắc để lại trong đồng nghiệp, khán giả niềm thương tiếc.

Trong gần 40 năm gắn bó với nghề diễn, NSND Hoàng Dũng có nhiều vai ấn tượng nhờ lỗi diễn tinh tế, khả năng hóa thân điêu luyện.

Đạo diễn Bảo Nhân – người làm việc với NSND Hoàng Dũng trong bộ phim cuối cùng của ông – Gái già lắm chiêu V nói với Zing: “Khả năng nhập vai của anh đạt đến mức xuất thần. Sự tinh tế trong diễn xuất khiến đoàn phim đôi khi ngỡ ngàng không nhận ra anh đã diễn hay chưa”.

"Làm việc liên tục 24 tiếng, NSND Hoàng Dũng vẫn không than nửa lời"

Bảo Nhân cho biết anh và Nam Cito mời NSND Hoàng Dũng vào vai quý ông Vĩnh Nghị, nhân tình trong bóng tối của Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh đóng). Theo anh, chỉ có ông mới đủ lực và tầm kết hợp với NSND Lê Khanh.

Nghệ sĩ Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65.

Ấn tượng của Bảo Nhân với nghệ sĩ gạo cội ngày lần đầu gặp ở Hà Nội là vẻ đạo mạo, chỉn chu.

“Đa số nghệ sĩ miền Nam đến buổi gặp với đạo diễn mặc xuề xòa, đơn giản, nhưng anh Hoàng Dũng gặp chúng tôi như đi tiệc vậy. Ban đầu, tôi băn khoăn khi ngỏ lời vì vai của anh khá nhỏ. Anh khẳng định bản thân không quan trọng vai nhỏ hay lớn. Vai của anh nhỏ cũng được nhưng phải có thông điệp”, nam đạo diễn nhớ lại.

Ấn tượng của Bảo Nhân về sự chỉn chu, kỹ lưỡng của nghệ sĩ Hoàng Dũng không chỉ đến từ vẻ ngoài mà cả cách làm việc. Trong quá trình xây dựng kịch bản, anh nhiều lần bàn bạc với NSND Hoàng Dũng qua mạng hoặc ra Hà Nội. Chưa đủ, nghệ sĩ gạo cội còn chủ động xin một cuộc gặp với đạo diễn và đồng nghiệp Lê Khanh ở TP.HCM để hoàn thiện kịch bản.

Đạo diễn Bảo Nhân cho biết anh bất ngờ khi thử trang phục, NSND Hoàng Dũng cũng phải cất công vào TP.HCM, không chấp nhận xem qua ảnh.

Trong thời gian quay Gái già lắm chiêu V ở Huế, cũng là thời gian mưa bão ảnh hưởng khiến lịch quay của đoàn bị thay đổi liên tục. NSND Hoàng Dũng vẫn kiên nhẫn ở trọn một tháng cùng đoàn.

Với mọi phân đoạn, trường đoạn quay trong vài giờ, thậm chí kéo dài 24 tiếng, NSND Hoàng Dũng vẫn giữ thái độ làm việc nhiệt huyết, hết mình.

“Trường đoạn ở cung An Định quay suốt 24 tiếng, anh Dũng vẫn làm việc say sưa trong khi ngoài trời mưa gió bão bùng. Anh không than vãn một tiếng. Lúc đó, không ai biết anh đang mang trọng bệnh”, Bảo Nhân nói.

Cách đây hai tháng, NSND Hoàng Dũng vào TP.HCM quay một số đoạn video chia sẻ nhằm phục vụ cho việc quảng bá phim. Bảo Nhân cho hay nghệ sĩ khi đó vẫn làm việc liên tục từ 6h sáng đến 18h. Buổi tối cùng ngày, ông tiếp tục vào studio lồng tiếng.

Bảo Nhân và Nam Cito chụp ảnh cùng NSND Hoàng Dũng.

“Kết thúc buổi làm việc, ông trầm ngâm nhìn lại hình ảnh của mình trong phim. Ông nói với tôi: 'Phim của chúng ta nhất định sẽ thắng'”, nam đạo diễn kể.

Đạo diễn Bảo Nhân cảm thấy hối tiếc vì không biết tình hình bệnh của tiền bối từ sớm. Vì thế, chuẩn bị cho ngày tổ chức showcase phim, anh hối thúc NSND Hoàng Dũng gửi đoạn quay chia sẻ.

Đạo diễn nói trong bùi ngùi: “Sau này tôi mới biết mình giục anh quay ở thời điểm anh đau đớn, không ngồi vững. Vậy mà vì đoàn phim, anh gượng dậy, tự set máy và quay”.

"NSND Hoàng Dũng ít ăn, ít ngủ"

Trong mắt Bảo Nhân, nghệ sĩ gạo cội như siêu nhân khi làm việc với đoàn phim Gái già lắm chiêu V.

“Dáng người anh nhỏ nhắn, vẻ ngoài thân thiện là thế nhưng khi đứng trước ống kính lại trở thành phiên bản khác hẳn. Anh có kỹ thuật và kỹ năng hóa thân vào nhân vật rất tài tình. Anh đã đạt đến trình độ diễn mà như không diễn. Cảm xúc nhân vật được anh thể hiện qua cơ mặt, ánh mắt vô cùng tinh tế”, Bảo Nhân kể.

Nghệ sĩ gạo cội được nhiều người kính nể.

Với khả năng diễn xuất và địa vị của anh trong nghề, NSND Hoàng Dũng hoàn toàn có thể đòi hỏi những yêu sách cho riêng mình. Ngược lại, ông bình dân và giản dị. Theo Bảo Nhân, nam nghệ sĩ có thể ngồi ở bất cứ đâu. Ông thân thiện, quan tâm đến mọi người trong đoàn, kể cả nhân viên hậu cần, phục trang…

Chứng kiến mọi người quay khuya vất vả, ông lặng lẽ mua chè, bánh mì đến mời. Ông biết rõ Kaity kiêng tinh bột, NSND Lê Khanh thích ăn món gì… Có những ngày, ông chỉ ngồi lặng lẽ sau monitor xem đồng nghiệp diễn.

Bảo Nhân cho biết anh không thể quên những ngày đi quay về khuya, lúc 2-3h sáng, vẫn thấy phòng NSND Hoàng Dũng sáng đèn. Ông ngồi trầm ngâm bên cửa sổ.

“Buổi sáng, đoàn dậy sớm đi quay, chúng tôi cũng thấy anh Dũng dậy rồi. Mỗi khi đoàn rủ đi ăn hoặc uống cà phê, anh đều đồng ý. Nhưng đến đó, anh chỉ trò chuyện, không dùng tới món ăn. Khi ấy, chúng tôi vẫn nói với nhau, anh như siêu nhân, chỉ làm mà không ăn, không ngủ”.

Video cuối cùng anh gửi cho tôi với lời nhắn nhủ: “Ngày công chiếu phim, nhất định anh sẽ có mặt". "Hôm nay xem lại, tôi không kìm được nước mắt. Anh đi rồi, làm sao có thể trở về gặp các em” - đạo diễn kể lại.