Lan can tại chung cư cao bao nhiêu để trẻ không thể trèo qua?

Chiều cao tối thiểu của lan can ở các công trình công cộng lô gia được quy định là 1,4 m. Tuy nhiên, sự giám sát của phụ huynh với con nhỏ vẫn đóng vai trò quan trọng hơn cả.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008, cầu thang phải có tay vịn ít nhất một bên nếu vế thang có chiều rộng dưới 1 m, có tay vịn ở cả hai bên nếu vế thang rộng hơn 1 m (trong trường hợp một bên là tường thì cho phép không có tay vịn ở bên tường).

Tay vịn phải kéo dài phủ hết hai bậc thang cuối cùng trong các công trình công cộng hoặc công trình có người tàn tật sử dụng.

Đáng chú ý, chiều cao tối thiểu của lan can được quy định: Nhà ở, cơ quan, trường học, công sở và các công trình công cộng lô gia và sân thượng ở các vị trí cao từ 9 tầng trở lên, chiều cao tối thiểu là 1,4 m. Về thang đường dốc, tối thiểu 0,9 m; các vị trí khác tối thiểu 1,1 m.

Với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng, lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và khe hở không được cao quá 10 cm. Với lan can hoặc lô gia được sử dụng bằng vật liệu kính thì kính được bảo vệ bởi vật cố định, đảm bảo chắc chắn, không có khe hở nào nhét lọt quả cầu đường kính 7,5 cm, khó trèo qua để ngăn ngừa chống rơi ngã.

Bộ Xây dựng cũng khuyến cáo không nên làm lan can bằng các thanh chắn ngang, dễ tạo thành bậc thang để trẻ em trèo, leo.

Khu vực bé gái bị rơi từ tầng cao xuống, sau khi trèo qua lan can. Ảnh: Hải Nam.

Bên cạnh các giải pháp mang tính kỹ thuật như những quy chuẩn về xây dựng, cơ quan chức năng cho rằng rất cần sự giám sát của bố mẹ, người chăm sóc trẻ rất quan trọng để đảm đảm an toàn khi trẻ em sống trong các tòa nhà cao tầng, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Hầu hết trẻ em dưới 5 tuổi đều chui lọt qua một cửa sổ rộng 30 cm. Do đó, phụ huynh nên lắp thêm lưới chắn, hoặc nan hoa cửa sổ.

Chuyên gia xây dựng cũng cho rằng cần lắp phần chốt mở ở trên cao và không kê đồ đạc nào gần cửa sổ để trẻ không thể trèo lên; lắp các cửa chắn an toàn ở phía trên và dưới cầu thang; xây các bậc cầu thang thấp và không có cạnh hoặc góc sắc nhọn; không để đồ đạc bừa bãi ở các bậc thang.

Ngoài ra, không bao giờ để trẻ chơi ở ban công mà không được giám sát; luôn khóa cửa ra ban công, lắp khóa ở vị trí trẻ không với tới; lan can của ban công phải cao hơn 1,2 m. Chuyên gia cũng khuyến cáo cần lắp thanh chống an toàn trên giường cho trẻ mới biết đi; chỉ dùng giường tầng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên; lan can an toàn trên giường tầng nên ở cả hai bên giường và khoảng cách giữa các nan của thanh chắn nhỏ hơn 10 cm; sử dụng đèn ngủ gần bậc thang giường tầng để trẻ nhìn rõ vào ban đêm.

Nếu gặp phải trường hợp các em nhỏ chơi ở lan can, mắc kẹt hoặc có nguy cơ bị ngã, cần ngay lập tức liên hệ với ban quản lý vận hành chung cư hoặc cứu hộ, để có thể ứng biến nhanh, giải quyết tình huống kịp thời.

Vừa qua, một bé gái 3 tuổi trèo qua lan can rồi rơi từ tầng 12A tòa nhà ở số 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) đã kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ nạn nhân.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy nhưng người đàn ông này nhanh tay hứng đỡ khi bé gái rơi xuống từ tầng cao. Nạn nhân thoát chết, còn mái tôn in hằn vết lõm sau pha va chạm mạnh.