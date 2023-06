Lặn biển, chèo thuyền và loạt trải nghiệm mới tại Đài Loan dịp hè

Chèo SUP dạo hồ Nhật Nguyệt: Với hình dáng đặc biệt nhìn giống như vầng trăng khuyết hay tròn như mặt trời khi nhìn về 2 hướng tây - đông khác nhau, cùng khung cảnh non nước vừa nên thơ, vừa diễm lệ, hồ Nhật Nguyệt mang vẻ đẹp huyền ảo đủ để mê hoặc bất cứ du khách nào. Khoảnh khắc đứng trên du thuyền hay thong thả chèo SUP giữa mênh mông sông nước tại đây, cảm nhận không khí mát mẻ, dễ chịu ngay trong mùa hè oi ả và ngắm nhìn sự biến đổi màu sắc lung linh của hồ Nhật Nguyệt, bạn sẽ có cảm giác như đang thưởng thức một bức tranh thủy mặc ngoài đời thực.